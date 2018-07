Ab der kommenden Saison 2018/19 wird der Fußball-Verbandspokal am Niederrhein von RevierSport präsentiert.

„Die Förderung des Amateurfußballs war uns schon immer ein besonderes Anliegen“, sagt Ulrich Homann, Geschäftsführender Redakteur des RevierSport.

Die Auslosung der ersten Runde des Niederrheinpokals 2018/19 findet am Mittwoch, 4. Juli, 18.30 Uhr, bei Borussia Mönchengladbach statt. RevierSport und die FUNKE-Medien in NRW werden umfangreich berichten. Als Losfee fungiert der 69-fache deutsche Nationalspieler Oliver Neuville.

„Als neuer Titelsponsor und Partner des Fußballverbands Niederrhein werden wir den Niederrheinpokal angemessen präsentieren und ihm ein breites Forum bieten“, sagt Pit Gottschalk, Chefredakteur FUNKE Sport.

Zuletzt wurde der Niederrheinpokal vom FUNKE-Newsportal DerWesten.de präsentiert. Der Sieger des Niederrheinpokals ist zur Teilnahme an der 1. Hauptrunde des DFB-Pokals berechtigt. In der abgelaufenen Saison setzte sich Rot-Weiß Oberhausen in einem dramatischen Finale mit 2:1 gegen Rot-Weiss Essen durch.

Folgende Teams sind für die erste Runde qualifiziert

3. Liga

KFC Uerdingen

Regionalliga West

Wuppertaler SV

SV Straelen

Rot-Weiß Oberhausen

Rot-Weiss Essen

Oberliga Niederrhein

Spvg Schonnebeck

ETB SW Essen

1. FC Bocholt

FSV Duisburg

Jahn Hiesfeld

VfB Speldorf

1. FC Kleve

VfB Homberg

TSV Meerbusch

Union Nettetal

SC Velbert

SSVg Velbert

1. FC Monheim

Sportfreunde Baumberg

Ratingen 04/19

TuRU Düsseldorf

VfB Hilden

SC Düsseldorf-West

Landesligen

FC Kray

ESC Rellinghausen

Arminia Klosterhardt

Sterkrade-Nord

SV Genc Osman

GSV Moers

SV Sonsbeck

Krefeld-Fischeln

SG Holzheim

VfL Jüchen-Garzweiler

ASV Süchteln

FSV Vohwinkel

Cronenberger SC

VfB Solingen

MSV Düsseldorf

DSC 99 Düsseldorf

Bezirksligen

VfL Benrath

SSV Berghausen

ASV Mettmann

Victoria Mennrath

VfL Repelen

TSV Wachtendonk-Wankum

SW Twisteden

Viktoria Goch

RWS Lohberg

SF Hamborn 07

SC 20 Oberhausen

TuB Bocholt

Friedrichsfeld 08/29

SC Ayyildiz Remscheid

Vogelheimer SV

Kreisliga A

SF Katernberg

TuS Gerresheim

Germaina Wuppertal

Sportfreunde Neuwerk

Novesia Neuss

Hellas Krefeld

SV Rees

SC Werden-Heidhausen

Kreisliga B

SuS Krefeld

VfL Bocholt