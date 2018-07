Der AC Florenz profitiert von der Sperre des AC Mailand und rückt in die Europa-League-Qualifikation nach. Drei Ersatzteams sind im Gespräch.

Der AC Florenz nimmt nicht am Traditionsturnier des Fußball-Zweitligisten MSV Duisburg am Samstag, 28. Juli, teil. Der Verein profitiert vom Ausschluss des AC Mailand von allen internationalen Wettbewerben und rückt in die Qualifikation zur Europa-League nach. Wie Andreas Rüttgers, Vertreter des MSV-Sponsors Schauinslandreisen, erklärte, steht Florenz deshalb nicht mehr für das Turnier zur Verfügung.

Bergamo, Rennes oder Kayserispor



Nun will der MSV kurzfristig Ersatz besorgen. Laut Rüttgers stehen derzeit Atlanta Bergamo (Italien), Stade Rennes (Frankreich) und Kayserispor (Türkei) zur Diskussion.

Neben dem MSV sind bislang der FC Fulham und Athletic Bilbao beim Turnier am Ball.