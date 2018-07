Zur neuen Saison wechselt Dortmunds Gonzal Castro zum Ligakonkurrenten VfB Stuttgart.

Seit dem 1. Juli ist Gonzalo Castro kein Spieler von Borussia Dortmund mehr. Der Mittelfeldallrounder wechselt zur neuen Saison zum VfB Stuttgart. Der 31-Jährige hat seinen Vertrag beim BVB aufgelöst und beim VfB bis zum 30. Juni 2021 unterschrieben.

Via Instagram schrieb Castro nun eine Abschiedsbotschaft an die Dortmunder Anhänger, in der er sich für die im Ruhrgebiet bedankte. "Liebe BVB Fans, nach 3 sehr schönen Jahren ist es nun Zeit Adiós zu sagen und mich recht herzlich für die aufregende Zeit zu bedanken. Borussia Dortmund ist ein großartiger Klub und es hat mich sehr stolz gemacht das schwarz gelbe Trikot tragen zu dürfen. Jeder Spieler kann sich glücklich schätzen Woche für Woche im Westfalenstadion zu spielen! Vor allem wird mir natürlich der DFB-Pokalsieg in Erinnerung bleiben und speziell die Feier am Tag danach Also, muchas gracias bvb09 und hoffentlich bis bald!

Gonzo."





Castro war im Sommer 2015 von Bayer Leverkusen zum BVB gewechselt, für die Borussia absolvierte er in drei Spielzeiten 72 Bundesliga-Spiele (6 Tore / 15 Vorlagen). In der UEFA Champions bzw. Europa League gelangen ihm in insgesamt 21 Spielen zwei Tore, im DFB-Pokal bei 13 Einsätzen vier Tore.

BVB-Sportdirektor Michael Zorc betonte: „Wir danken Gonzalo Castro für seinen Einsatz im BVB-Trikot und wünschen ihm in Stuttgart sportlich und auch privat nur das Allerbeste.“

Nach der abgelaufenen Saison hat sich der BVB einen Umbruch verordnet. Castros Wechsel ist ein Teil davon. Weitere Abgänge beim BVB soll es geben, unter anderem könnte Erik Durm, dessen Wechsel zu Huddersfield Town gescheitert ist, den BVB verlassen.



Bisherige Zugänge des BVB

Abdou Diallo (Innenverteidiger, Mainz 05)

Thomas Delaney (Mittelfeld, Werder Bremen)

Marius Wolf (Mittelfeld, Eintracht Frankfurt)

Marwin Hitz (Torwart, FC Augsburg)

Eric Oelschlägel (Torwart, Werder Bremen II)

Bisherige Abgänge des BVB

Gonzalo Castro (VfB Stuttgart)

Dominik Reimann (Torwart, Holstein Kiel)

Roman Weidenfeller (Torwart, Karriereende)

Michy Batshuayi (Stürmer, nach Leihe zurück zum FC Chelsea)