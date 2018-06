Der VfL Bochum hat auch sein zweites Testspiel gewonnen. Dem Gegner SG Linden-Dahlhausen ließ der Zweitligist bei seinem Schützenfest keine Chance.

Der VfL Bochum schießt sich für die neue Saison in der 2. Bundesliga warm. Nach dem 17:0-Erfolg gegen den Bezirksligisten Adler Riemke, gab es nun einen noch höheren Sieg. Gegen die SG Linden-Dahlhausen aus der Kreisliga B setzte sich die Mannschaft von Trainer Robin Dutt mehr als deutlich mit 24:0 (8:0) durch.

In der ersten Halbzeit hielt der Underdog noch einigermaßen mit, konnte das Ergebnis noch in Grenzen halten. Doch auch da zeigte der VfL schon, wer der Favorit ist. Am Ende des ersten Durchgangs stand es 8:0 für die Mannschaft aus der 2. Bundesliga. Die Tore für den VfL erzielten Tom Weilandt per Fünferpack, Lukas Hinterseer und Danilo Soares (je 2 Treffer).

Dutt stellte in der Pause auf einigen Positionen um, brachte unter anderem Johannes Wurtz. Der Stürmer meldete sich direkt mit mehreren Ausrufezeichen in der zweiten Halbzeit an, traf insgesamt acht Mal! Für die weiteren Treffer zeichneten sich Sidney Sam (3), Neuzugang Milos Pantovic (2), Anthony Losilla, Görkem Saglam und Simon Lorenz verantwortlich. Der VfL weist damit nach zwei Testspielen eine Torbilanz von 41:0 auf. Das kann sich sehen lassen.