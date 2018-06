Kleine Planänderung: Das Testspiel des VfL Bochum und dem 1. FC Kaiserslautern wird zwar am 12. Juli über die Bühne gehen, doch an einem anderen Ort und zu einer neuen Anstoßzeit.

Gespielt wird nun im Waldstadion in Feldkirch, im österreichischen Bundesstaat Vorarlberg gelegen. Anstoß der Partie gegen die „Roten Teufel“ ist um 17:00 Uhr Das erste Spiel im Trainingslager, das vom 6. bis zum 13. Juli in Weiler im bayerischen Allgäu abgehalten wird, findet am 9. Juli statt. Bochums Gegner dort ist der aktuelle Schweizer Pokalsieger FC Zürich.