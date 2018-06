In rund vier Wochen, am letzten Juli-Wochenende, startet die Regionalliga West in die Saison 2018/19. In diesen Tagen haben die Vereine ihre ersten Testspiele absolviert. Wir verschaffen Euch einen Überblick.

Alemannia besiegt Arminia Eilendorf im ersten Test mit 6:0

Die Alemannia ist mit einem ungefährdeten Erfolg in die Testspielreihe zur Vorbereitung auf die Saison 2018/2019 gestartet. Beim Landesligisten Arminia Eilendorf behielt das neuformierte Team - 15 Zu-, und 17 Abgänge - von Fuat Kilic mit 6:0 (1:0) die Oberhand. Vor 600 Zuschauern erzielten Marcel Kaiser vor und Blendi Idrizi (2) und Marc Kleefisch (3) die Treffer nach der Pause. "Der Gegner war in der ersten Halbzeit frischer und lebendiger. Nach der Pause haben wir mehr Tiefe in unser Spiel bekommen und hatten zwangsläufig mehr Abschlussaktionen", resümierte Fuat Kilic die ersten 90 Testspielminuten seines Teams. Wuppertaler 18:0-Kantersieg beim SV Bredenborn

Der Wuppertaler SV hat nach dem 8:0 im ersten Test beim VfB Schwelm auch das zweite Testspiel der laufenden Vorbereitung in souveräner Manier gewonnen. Im Trainingslager in Nieheim gewann der WSV mit 18:0 beim Kreisliga-B-Vertreter SV Bredenborn. Dabei war Kamil Bednarski, der von Rot-Weiss Essen nach Wuppertal wechselte, mit vier Treffern gemeinsam mit Jonas Erwig-Drüppel, ebenfalls vier Buden, der erfolgreichste WSV-Torschütze. Zudem trafen: Tjorben Uphoff (3), Semir Saric (2), Daniel Grebe (2), Christopher Kramer, Meik Kühnel und Silvio Pagano. "Wir haben die Chancen gut herausgespielt und verwertet. Mein Co-Trainer Pascal Bieler hat gute Standards mit den Jungs eingeübt, die im Spiel geschlagen und auch genutzt wurden. Das Wichtigste ist: Keiner hat sich verletzt", sagte WSV-Cheftrainer Christian Britscho gegenüber der Wuppertaler Rundschau. Rödinghausen startet mit 6:0 und reist nach Dänemark

Der SV Rödinghausen hat das erste Testspiel der Vorbereitung beim VfL Holsen mit 6:0 gewonnen. Björn Schlottke, Azur Velagic, Kelvin Lunga, Simon Engelmann, Maximilian Hippe und Jonas Burke erzielten die Tore für die Mannschaft von Trainer Enrico Maaßen. Der SVR hat am Donnerstag sein Trainingslager im dänischen Skærbæk bezogen. Rund 13 Kilometer östlich der dänischen Insel Rømø, bereitet Maaßen das auf die neue Saison vor. Von Donnerstag bis einschließlich Sonntag erwarten die Mannschaft insgesamt sieben Einheiten auf dänischem Boden. Testspiele sind für diese Zeit bewusst nicht geplant. Der Fokus soll vor allem auf dem Team-Building liegen. Auch deshalb hat der SVR vor Ort kein Hotel bezogen, sondern wohnt in mehreren kleinen Ferienhäusern. "Wir haben hier tolle Bedingungen und können sehr gut arbeiten. Es war uns wichtig, dass wir aus unserem gewohnten Umfeld rauskommen und auch neben dem Platz viel gemeinsam machen" erklärt Enrico Maaßen. Wiedenbrück trotzt Lotte Unentschieden ab

Im ersten Testspiel nach der Sommerpause spielte der SC Wiedenbrück 1:1 (1:0)-Unentschieden gegen die Sportfreunde Lotte. Vor gut 200 Zuschauern brachte Max Müller den Regionalligisten in Führung. Maximilian Oesterhellweg glich kurz nach Wiederanpfiff per Distanzschuss aus 25 Metern für den Drittligisten aus. Für Wiedenbrück geht es erst am Samstag (7. Juli, 13 Uhr) mit einem Spiel gegen den SC Preußen Münster weiter. Angepfiffen wird diese Partie auf dem Freckenhorster Feidiek.

