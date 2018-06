Abgeordneter des Europäischen Parlaments Dennis Radtke vervollständigt die Dauerausstellung des Ruhr Museums mit Fan-Schal.

Anlässlich der WM vervollständigte der Abgeordnete des Europäischen Parlaments und Gewerkschaftssekretär Dennis Radtke (39, CDU/EVP) am 29. Juni 2018 die Dauerausstellung des Ruhr Museums mit der Einlegung eines Fan-Schals der SG Wattenscheid 09.

Im Beisein des Museumsdirektors Prof. Heinrich Theodor Grütter und Oguzhan Can, Vorsitzender des Aufsichtsrates der SG Wattenscheid 09, legte Herr Radtke, als geborener Wattenscheider und Fußball-Fan, den noch fehlenden Schal des ehemaligen Erstligisten in die Vitrine für Fan-Artikel im Bereich Fußball auf der Gegenwartsebene des Regionalmuseums ein. Neben den Merchandising-Artikeln von Schalke 04, des BVBs, des VfL Bochums, des RWEs, des MSV Duisburgs und des SC Rot-Weiß Oberhausen vervollständigt der Schal der SG Wattenscheid 09 die Sammlung des Ruhr Museums, um ein Exponat eines weiteren Reviersportvereins im Land der 1.000 Derbys.



Über den Grund der Einlegung sagt der Europaparlamentsabgeordnete Dennis Radtke: „Als gebürtiger Wattenscheider engagiere ich mich für das Revier im Europaparlament. Da ist es doch klar, dass ich mich als Fan ebenfalls im Ruhrgebiet für meinen Verein stark mache. Und im Ruhr Museum ist mein Schal bestens platziert und aufgehoben.“



Prof. Heinrich Theodor Grütter ist über die Dauerleihgabe sehr erfreut. „Ein Schal der SG Wattenscheid 09, einem der Traditionsvereine des Ruhrgebiets, fehlte bisher in unserer Dauerausstellung. Wir freuen uns, dass wir nun ein Exemplar vor allem eines so prominenten Leihgebers bei uns präsentieren können.“



Oguzhan Can, Vertreter der SG Wattenscheid 09, sagt dazu: „Das ein Schal von uns einmal im Ruhr Museum landet, damit haben wir nicht gerechnet. Aber Fußball gehört eben zum Ruhrgebiet.“