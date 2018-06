Um 10.30 Uhr steht für Schalke am Sonntag das erste Training an. Die Neuzugänge Uth, Skrzybski, Serdar und Mascarell sind dabei - nur einer fehlt.

Vier Neuzugänge, sieben Talente aus der U19 und die meisten Spieler aus dem Vorjahres-Kader sollen dabei sein, wenn Domenico Tedesco am Sonntag auf Schalke zum ersten Training in der neuen Saison bittet. Angesetzt ist die öffentliche Einheit für 10.30 Uhr auf dem Haupttrainingsplatz.

Für die Fans besonders interessant sind natürlich die Neuzugänge: Stürmer Mark Uth (ablösefrei von der TSG Hoffenheim) wird ebenso da sein wie die Mittelfeldspieler Suat Serdar (elf Millionen, Mainz 05) und Omar Mascarell (zehn Millionen/ zuletzt Eintracht Frankfurt) sowie Angreifer Steven Skrzybski (3,5 Millionen/ Union Berlin). Lediglich Abwehrspieler Salif Sané (sieben Millionen Euro/ Hannover) fehlt beim Aufgalopp, weil er bis zum Donnerstag noch bei der WM in Russland im Einsatz war. Der Senegalese tritt jetzt seinen Urlaub an und stößt in etwa drei Wochen zum Kader.

Nach dem Montagstraining geht es nach China

Die Spieler sind heiß darauf, dass es nun wieder losgeht – nicht nur Neuzugang Skrzybski hat im Urlaub Extraschichten geschoben: „Ich möchte zum Auftakt möglichst fit sein, deswegen habe ich individuell trainiert“, sagt der 25-Jährige, der bereits am Freitag auf Schalke weilte.

Schalke trainiert am Sonntag und auch am Montag (10.30 Uhr) jeweils auf dem Vereinsgelände – danach fliegt der Tross am Montagabend zur PR-Reise nach China (bis zum 12. Juli). „In China war ich noch nie“, lacht Skrzybski: „Mit Union Berlin sind wir nicht so weit gereist...“