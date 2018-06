Eine Stadtauswahl fordert heute die Zweitliga-Profis des MSV Duisburg heraus. Anstoß auf der Anlage von Hamborn 07 ist um 13 Uhr. Die Gastgeber hoffen auf 3000 Zuschauer.

Peter Thomas, Leiter der Fachschaft Fußball im Stadtsportbund, ging gestern mit leuchtenden Augen durch den Holtkamp und schwärmte von den Hausherren. „Das ist Hamborn 07 live, einfach klasse“, so Thomas. Der Funktionär freut sich über optimale Bedingungen für das Duisburg-Spiel, das heute um 13 Uhr auf der Anlage der Löwen beginnt. Dann trifft der Zweitligist MSV Duisburg auf eine Stadtauswahl.

Der MSV ließ gestern den Rasenplatz im Holtkamp professionell abkreiden. Zudem wässern die Hamborner das Geläuf seit Tagen regelmäßig. Bei der Premiere des Duisburg-Spiels vor einem Jahr auf der Anlage des DSV 1900 in Wanheimerort erwies sich der Rasen als viel zu stumpf. MSV-Profi Zlatko Janjic zog sich damals ohne gegnerische Einwirkung einen Kreuzbandriss zu. Es sollte Janjics letzter Einsatz im MSV-Trikot gewesen sein. Ein ähnliches Malheur wollen alle Beteiligten diesmal natürlich vermeiden.

Mit dem Duisburg-Spiel wollen MSV und Stadtsportbund die finanziellen Einbußen kompensieren, die mit dem Verzicht des MSV, mit einer U-23-Mannschaft am Hallen-Stadtpokal teilzunehmen, einher gehen. Leserinnen und Leser dieser Zeitung stimmten über die Besetzung der Stadtauswahl ab. Allerdings gab es aus dem Kreis der Amateure einige Absagen – kurzfristig kamen jetzt noch drei hinzu: Lars Gronemann (Hamborn 07), Ali Basaran und Bora Karadag (beide FSV Duisburg). Frank Krüll, Trainer der TuS Mündelheim, der die Stadtauswahl gemeinsam mit DSV-1900-Coach Ralf Kessen betreut, bringt drei Mündelheimer Kicker als Ersatz. Für Kessen und Krüll ist das Spiel heute auch eine Abschiedsvorstellung. Beide werden in der kommenden Saison nicht mehr an der Seitenline tätig sein.

Regäsel fehlt beim MSV

Für den MSV Duisburg ist die Partie im Holtkamp der zweite Test im Rahmen der Saisonvorbereitung. Am Mittwoch debütierten die Zebras mit einem 12:0-Sieg beim Kreisligisten Hülser SV. Trainer Ilia Gruev wünscht sich auch für das heutige Spiel, dass seine Mannschaft viele Tore schießt und keinen Gegentreffer kassiert. Neuzugang Ranni Regäsel, der von Eintracht Frankfurt kam, fällt aus. Der Rechtsverteidiger hat sich einen grippalen Infekt eingefangen. Die Meidericher werden erneut zur Pause komplett durchwechseln.

Werner Schneider beim Anstoß

Vor einem Jahr siegten die MSV-Profis in Wanheimerort mit 6:1. Das Zuschauer-Interesse blieb damals hinter den Erwartungen zurück. Nur 1467 Besucher waren an der Düsseldorfer Straße dabei. Nun hoffen die Ausrichter auf rund 3000 Fans.

Einlass im Holtkamp ist um 11 Uhr, zwei Stunden später erfolgt der Anstoß. Den symbolischen ersten Tritt gegen den Ball übernehmen der frühere MSV-Profi Werner Schneider, Bürgermeister Volker Mosblech und Stadtsportbund-Vize Hans-Joachim Gossow, der früher bei den Handballern des OSC Rheinhausen als Spieler und Trainer tätig war.