Sebastian Maier will in Bochum torgefährlicher werden. Mit dem VfL tritt er Samstag zum zweiten Vorbereitungsspiel beim Fairplay-Cup-Sieger an.

Nein, er mauert nicht. Sebastian Maier sagt klipp und klar, dass er spielen will, so oft wie möglich und am liebsten immer. „Es ist einfach schöner das Gefühl zu haben, dass man gebraucht wird. Ich wollte wieder zu einem Verein, wo man wichtig sein kann. Und die Gespräche mit dem VfL waren gut und überzeugend.“ Der Mittelfeld-Spieler ist einer von bislang nur zwei „echten“ Neuzugängen in diesem Sommer. Aber auf dem 24-Jährigen ruhen die meisten Hoffnungen, er soll in die Fußstapfen von Kevin Stöger treten, der eine Spielzeit wie aus einem Guss hingelegt hat.

Maier will sich Sicherheit zurückholen

Maier kommt aus Bayern, hat die oft und früher nicht zu Unrecht gerühmte Nachwuchsförderung des TSV 1860 München genossen und sich dann auf die Wanderschaft quer durch die Republik begeben. Erst einmal in den hohen Norden zum 1. FC St. Pauli („Das war eine absolut schöne Station“), dann eine Etage höher zu Hannover 96. In Niedersachsen wollte er die Flinte nicht zu früh ins Korn werfen. Zwar wurde öffentlich bereits im vergangenen Winter über eine Rückkehr nach Hamburg spekuliert, doch Maier sagt, dass es kein „logischer Schritt“ für ihn gewesen sei, „nach nur einem halben Jahr Bundesliga wieder zu gehen“.

Weil sich jedoch an seinem Status in Hannover nichts geändert hat in den letzten Monaten, hat er schließlich doch einen Schlussstrich unter dieses Kapitel gezogen. Beim VfL will Maier künftig nicht nur spielen, sondern sich auch Sicherheit zurückholen und damit „zu mehr Selbstvertrauen finden“. Offen und ehrlich begegnet einem der junge Mann aus Landshut, der sich „freut, einen guten Spieler zu ersetzen“, aber doch auf seine Individualität pocht: „Vergleiche können wir uns sparen. Es ist schwierig, Spieler miteinander zu vergleichen.“

"Nehme mir vor, torgefährlicher zu werden"

Nach nicht einmal einer Woche der gemeinsamen Arbeit in Bochum fühlt sich Sebastian Maier zwar „gut aufgenommen“ von seinen neuen Mannschaftskameraden, will aber auf keinen Fall großspurig wirken. „Ich sehe mich schon im Zentrum“, sagt er, und fährt dann fort: „Ich glaube aber, dass ich meine Rolle noch finden muss.“ Woran er demnächst verstärkt arbeiten will, sagt Maier, der bislang vorwiegend als Tor-Vorbereiter in Erscheinung getreten ist, auch: „Ich nehme mir vor, torgefährlicher zu werden.“ Womöglich kann er ja auch seine Qualität bei den Standards („bisher meine Stärke“) noch ein wenig steigern.

Was seine neue Mannschaft in der kommenden Spielzeit erreichen kann, will Maier noch nicht prognostizieren. „Ich will meine Spiele machen. Wo das dann hinführt wird man sehen“, sagt er.

Dornebusch und Eisfeld noch angeschlagen

Sein nächster Auftritt wird sicher keine große Herausforderung darstellen, aber auch gegen unterklassige Gegner verlangt VfL-Trainer Robin Dutt eine engagierte Leistung. Am heutigen Samstag (18 Uhr, Am Lewacker) freut sich der B-Ligist SG Linden-Dahlhausen auf den Gast aus der 2. Bundesliga. Die SG Li-Da hat den Fairplay-Cup des Fußballkreises gewonnen und darf sich deshalb mit den Profis messen, die voraussichtlich erneut auf die 22 Spieler bauen können, die schon gegen Adler Riemke am Mittwoch aktiv waren. Dass die angeschlagenen Felix Dornebusch und Thomas Eisfeld schon dazu kommen werden, ist eher unwahrscheinlich.