Nach nur einem Jahr verlässt Offensivspieler Patrick Schikowski (26) den Regionalligisten Rot-Weiß Oberhausen. Er wechselt innerhalb der Liga.

Patrick Schikowski wird auch in der kommenden Saison im Stadion Niederrhein auflaufen. Allerdings nur für ein Spiel. Denn der 26-jährige Linksaußen verlässt die Oberhausener und schließt sich dem SC Wiedenbrück an. Das gaben die Ostwestfalen am Freitagabend bekannt. Schikowski hat beim Team von Trainer Björn Mehnert einen Vertrag bis zum 30. Juni 2019 unterschrieben.

In der vergangenen Regionalliga-Saison absolvierte der Deutsch-Pole 30 Spiele für die Kleeblätter. Dabei gelangen ihm fünf Treffer und acht Torvorlagen. Eine akzeptable Quote, die die RWO-Verantwortlichen jedoch nicht zufrieden stellte. Schikowski spielte nicht konstant genug und tauchte zu häufig ab. Die Oberhausener entschieden sich letztlich dazu, seinen auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern. Damit war Schikowskis zweite Amtszeit auf der Emscherinsel nach nur einem Jahr beendet.

Im Sommer 2015 hatte er RWO verlassen, um sich im Profifußball zu etablieren. Dieses Vorhaben scheiterte. Nur acht Einsätze sammelte er in der 3. Liga. In Erfurt warf ihn ein Muskelbündelriss zurück, bei den Sportfreunde Lotte verlor er trotz eines vielversprechenden Starts seinen Stammplatz. Schikowski kehrte im vergangenen Sommer nach Oberhausen zurück. Nun zieht es ihn weiter nach Wiedenbrück.

Schikowski wird genau wie Robert Fleßers (TSV Meerbusch), Felix Haas (SSVg Velbert), Rafael Garcia (Chemnitzer FC), Aaron Langen (Spielvereinigung Schonnebeck) und Daniel Heber (Rot-Weiss Essen) Rot-Weiß Oberhausen verlassen. Verpflichtet wurden bisher Shaibou Oubeyapwa (1. Göppinger SV), Christian März (SV Rödinghausen), Dario Schumacher (Bonner SC), Philipp Eggersglüß (Werder Bremen II), Nico Klaß (TV Jahn Hiesfeld) sowie Rinor Rexha, Mike Jordan und Ahmet Malik Uzun (alle eigene U19).