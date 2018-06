Den zweiten Tag im Trainingslager von Rot-Weiss Essen in Herzlake werden die beiden Fans Marcel Lieske und Pierre van De Sand wohl nicht so schnell vergessen.

Den Ball einmal mit dem Kopf vorgelegt, hochschmeißen zum Fallrückzieher und schon ist der Punkt da. Die beiden Fans Marcel Lieske (24) und Pierre van De Sand (22) aus Südlohn (Kreis Borken) durften am zweiten Tag des Trainingslagers in Herzlake im Fußballtennis gegen Marcel Platzek und Kevin Grund ran. Sie schlugen sich zwar nicht schlecht, am Ende hatten die beiden RWE-Anhänger gegen das Regionalliga-Duo jedoch das Nachsehen. Trotz Anfeuerung der Uralt Ultras Essen unterlagen die Borkener am Ende mit 2:11 und 4:11. Das nachgeschobene „Mixed“ entschieden van De Sand und Grund mit 8:4 für sich.

„Technisch waren da kaum Qualitätsunterschiede zu erkennen“, scherzte der 22-jährige van De Sand über die Partie. „Ein tolles Erlebnis, das wäre bei Schalke, Dortmund oder anderen großen Vereinen wohl nicht so schnell möglich gewesen.“ Schon am Vortag hatten die beiden Mannschaftskameraden vom A-Kreisligisten FC Oeding ihrem Lieblingsspieler Platzek ein eigen kreiertes Shirt geschenkt. „Er ist einfach unser Lieblingsspieler. Er könnte locker woanders spielen, aber dass er letztes Jahr verlängert hat, zeigt, dass er den Verein im Herzen trägt“, sagt Lieske, der in seinem Heimatverein Torhüter ist.

Die Idee, die Bergeborbecker nach Herzlake zu begleiten, kam den beiden spontan. Van De Sand berichtet: „Wir wollten eigentlich nach Liverpool reisen, aber dann hatte Marcel die Idee der Mannschaft hinterherzufahren. Die Möglichkeit haben wir dann direkt genutzt.“ Schon am zweiten Tag sollte sich dieses Unterfangen bereits gelohnt haben. Und das Fußballtennis-Match war wohl auch noch nicht das Ende der Fahnenstange. Schließlich gibt es, einschließlich des Testspiels gegen den SSV Jeddeloh II, noch genug Möglichkeiten weitere Gespräche mit den Spielern zu führen.

Nicht nur deswegen gehen die beiden Rot-Weiss-Fans mit Feuereifer in die neue Spielzeit: „Ich hatte schon lange nicht mehr so ein gutes Gefühl vor dem Start in eine neue Saison“, sagen beide unisono. Lieske ergänzt: „Ich durfte eben schon mit Marcus Uhlig sprechen, da habe ich ihm schon gesagt, dass der Schuss mit Neitzel gesessen hat.“ Eine Platzierung geben die beiden jedoch nicht aus. Das ist an diesem Tag aber wohl auch zweitrangig.