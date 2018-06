Fußball-Zweitligist VfL Bochum hat einen Gegner für das letzte Testspiel vor dem Beginn der Meisterschaft gefunden.

Wie diese Redaktion am Freitag erfuhr, werden die Bochumer am 28. Juli beim englischen Traditionsverein FC Millwall antreten. Gespielt wird im legendären Fußballstadion The Den. Eine Woche später wird die Mannschaft von Trainer Robin Dutt den Zweitliga-Auftakt gegen Bundesliga-Absteiger 1. FC Köln bestreiten. Auch für den englischen Zweitligisten ist das Duell gegen die Bochumer die Generalprobe vor dem Ligauftakt. Am ersten Spieltag der Championship trifft Millwall auf den FC Middlesbrough.

Der Verein aus dem Südosten Londons, der in der vergangenen Saison Platz acht in Englands zweithöchster Spielklasse belegte, ist berüchtigt für seine gewaltbereiten Fans. Der schlechte Ruf der Millwall-Anhänger wurde mehrfach verfilmt, unter anderem im Fim Hooligans, in dem Elijah Wood die Hauptrolle spielte.

Ein positives Image erlangte die Fanszene des FC Millwall während des Terroranschlags in London am 3. Juni 2017. Millwall-Fan Roy Larner stellte sich unbewaffnet drei islamistischen Attentätern, die mit Messern bewaffnet waren und zuvor auf mehrere Passanten eingestochen hatten, entgegen. Larner wurde zum gefeierten Helden, da er die "Islam! Islam!"-Rufe der Terroristen mit dem Satz "Fuck you, I'm Millwall", beantwortete.

Für den VfL Bochum geht es am 28. Juli aber lediglich darum, sportliche Erkenntnisse vor dem Ligastart zu sammeln. Das Spiel gegen Millwall ist das letzte von insgesamt sechs internationalen Duellen, die der VfL während der Vorbereitung bestreitet.

Der Sommerfahrplan im Überblick:

25.06.2018, 16:30 Uhr: Trainingsauftakt

Trainingsgelände am Vonovia Ruhrstadion

27.06.2018, 18:00 Uhr: Testspiel

DJK Adler Riemke - VfL Bochum 1848 0:17

30.06.2018, 18:00 Uhr: Spiel gegen den Fairplay-Pokalsieger Bochum

SG Linden-Dahlhausen - VfL Bochum 1848

Sportanlage Am Lewacker, Jugendheimstr. 3, 44879 Bochum

04.07.2018, 18:00 Uhr: Testspiel

VfL Bochum 1848 - FC Brünninghausen 1927

Sportplatz Zur Burkuhle, 44791 Bochum

06.07. - 13.07.2018: Trainingslager in Weiler im Allgäu

Tannenhof Resort. Sport & Spa

Lindenberger Str. 33, 88171 Weiler-Simmerberg

09.07.2018, 18:00 Uhr: Testspiel

FC Zürich - VfL Bochum 1848

ABT Arena, Kieswerkstraße 10, 87471 Durach

12.07.2018, 15:00 Uhr: Testspiel

1.FC Kaiserslautern - VfL Bochum 1848

Alpen-Stadion Unterstein, Stadionstr., 6700 Bludenz/A

18.07.2018, 18:00 Uhr: Testspiel

Stoke City - VfL Bochum 1848

OBI Arena, Bentlager Weg 40, 48431 Rheine

21.07.2018: Saisoneröffnung 2018/19 rund ums Vonovia Ruhrstadion

22.07.2018, 14:00 Uhr: H-Hotels Cup mit Wolverhampton Wanderers, Real Betis Balompié und Borussia Mönchengladbach

25.07.2018, 18:00 Uhr: Testspiel AS Monaco - VfL Bochum 1848

SPORTCLUB Arena, Poststr., 33415 Verl

28.07.2018 Testspiel FC Millwall - VfL Bochum

Stadion The Den, Zampa Road, London