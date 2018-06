Borussia Dortmunds U23 verliert ihr erstes Testspiel. Gegen Drittligist Preußen Münster setzt es am heimischen Trainingsgelände trotz guter Leistung eine 1:2-Niederlage.

„Das war eine solide Leistung in unserem ersten richtigen Härtetest“, gab Borussia Dortmunds U23 Trainer Jan Siewert nach dem Auftritt seiner Mannschaft am Freitagnachmittag zu Protokoll. Wichtig für den Trainer sei vor allem, dass "die Truppe sich allmählich findet."

Ob der dargebotenen Leistung seiner Mannschaft war Siewert zurecht zufrieden. Gegen den Drittligisten hielten seine Spieler über weite Strecken gut mit. „Von der Intensität her und von der Art und Weise, wie wir Fußball spielen wollen, war das Spiel absolut in Ordnung.“

Zu Beginn der Begegnung spielten aber nur die Gäste aus Münster. Nach einem gut vorgetragenen Konter musste Tobias Rühle nur noch den Fuß hinhalten (13.) und brachte die Preußen in Führung. Nach dem Tor zogen sich die Gäste etwas zurück und überließen dem BVB das Feld.

Die Schwarz-Gelben fanden mit zunehmender Spieldauer immer besser ins Spiel. Für ihren Aufwand belohnten sich die Hausherren aber erst in der zweiten Hälfte. Dann war der BVB ebenfalls per Konter zur Stelle: Dominik Wanner erzielte den verdienten Ausgleich (63.). Wanner wurde erst vor einigen Wochen aus der eigenen U19 in die zweite Mannschaft berufen.

"Wir haben noch etwas Zeit"

„Wir haben gesehen, dass Münster in der Vorbereitung zwei Wochen weiter ist“, erklärte Siewert. „Die 3. Liga beginnt ja auch früher - wir haben noch etwas Zeit“, stellte der 35-Jährige klar. Am Ende waren es dann die Dortmunder selbst, die sich um ein positives Resultat brachten: In der 81. Minute verursachten die Hausherren einen Handelfmeter. Lucas Cueto verwandelte sicher vom Punkt und erzielte somit den 2:1-Siegtreffer für die Preußen.

Viel Zeit zum Regenerieren bleibt in Dortmund nicht. Schon am Samstag testet der BVB erneut gegen einen Drittligisten. Um 13 Uhr treten die Schwarz-Gelben beim VfL Osnabrück an.

Die nächsten Testspiele von Borussia Dortmund II

30.6, 13 Uhr: VfL Osnabrück - BVB II

2.7, 19 Uhr: ASC Dortmund - BVB II

3.2, 18:30 Uhr: Westfalia Herne - BVB II

12.7, 18 Uhr: MSV Duisburg - BVB II