Der 1. FC Bocholt hat das Tauziehen um Daud Gergery gewonnen. Der Monheimer Offensivspieler wechselt zunächst einmal für ein Jahr zum altehrwürdigen Hünting.

Der 20-Jährige wurde in der Jugendzeit unter anderem beim VfR Krefeld-Fischeln und 1. FC Mönchengladbach ausgebildet, ehe er 2015 in die U19 des Bundesligisten TSG 1899 Hoffenheim wechselte, wo Julian Nagelsmann – heutiger Coach der Profis – sein Trainer war. Zur Saison 2017/2018 wechselte der beidfüßige Angreifer zum 1. FC Monheim, bei dem ihm in 17 Partien acht Treffer und zwei Torvorlagen gelungen sind.

"Durch die Verpflichtung von Daud sind wir nun auf unseren Offensivpositionen jeweils doppelt besetzt. Er hat eine sehr gute Serie in Mohnheim gespielt und einige Tore und Vorlagen auf seinem Konto stehen", freut sich FC-Coach Manuel Jara über die Neuverpflichtung. "Ich hoffe, dass er auch für uns gerade bei den engen Begegnungen auf Kunstrasen durch seine Schnelligkeit und Technik helfen kann, den Gegner über außen zu knacken. Er wird unser Angriffsspiel auf jeden Fall beleben", betont Jara.

"Ich bin glücklich, dass der Transfer zum 1. FC Bocholt geklappt hat. Ich freue mich auf die neue Herausforderung und werde alles geben, um meinen Teil zum Mannschaftserfolg beitragen zu können", ergänzt Gergery.

Gergery will hoch hinaus

Acht Tore in 17 Spielen: So lautet Daud Gergerys Bilanz in der Oberliga für den 1. FC Monheim. Für den Deutsch-Iraker war es die erste Spielzeit in der 5. Liga. Der ehrgeizige Offensivmann zeigt sich mit seiner persönlichen Ausbeute nicht ganz zufrieden. "Meine erste Saison in der Oberliga war vom Niveau her nicht die Beste. Ich kann mehr! Aber ich wusste mich zu beweisen. Das Vertrauen, das ich bekommen habe, konnte ich mit Toren und Vorlagen zurückzahlen", sagt Gergery im RevierSport-Gespräch.

In Zukunft will der Flügelflitzer hoch hinaus. "In der kommenden Serie will ich mein ganzes fußballerisches Können unter Beweis stellen. Ich träume, wie jeder Fußballer, von einer erfolgreichen Karriere. Mein Ziel ist es Profi zu werden und dafür werde ich alles geben und hart arbeiten", betont der ehemalige Jugendspieler des 1. FC Mönchengladbach.