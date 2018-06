Die Zweitvertretung von Borussia Dortmund wird in der nächsten Woche nach Österreich ins Trainingslager reisen. Der BVB II sucht noch einen Testspiel-Gegner.

Vom 5. bis zum 12. Juli wird die Regionalliga-Mannschaft des Bundesligisten ihr Trainingslager in Kitzbühel aufschlagen.

Am 7. Juli testet Jan Siewerts Team in St. Johann gegen den SV Grödig. Am 12. Juli, zum Abschluss des Trainingslagers, geht es noch gegen den MSV Duisburg. Zwischen diesen beiden Spielen war eigentlich noch ein Vergleich mit Dynamo Moskau in Brixental geplant. Doch der russische Erstligist sagte dem BVB II am Donnerstag ab. Nun suchen die Verantwortlichen um Teammanager Ingo Preuß einen Ersatzgegner. "Wir sind da für alles offen. Mal schauen, wer sich bei uns meldet. Wir würden schon gerne drei Testspiele in der Trainingslager-Woche absolvieren."

15 Zugänge, neun Abgänge

Die Dortmunder reisen mit insgesamt 15 Zugängen ins österreichische Trainingslager. Mit Joseph Boyamba (SG Wattenscheid 09), Mory Konate, Marco Rente (beide TuS Erndtebrück), Leon Burggraf (SV Hadamar), Kempes Waldemar Tekiela (Westfalia Rhynern) sowie Marc-André Kositzki von der U19 des SV Wehen Wiesbaden hat der BVB II sechs externe Spieler verpflichtet. Neu im Regionalliga-Kader 2018/19 sind auch neun Spieler, die in der vergangenen Spielzeit in der U19 des BVB spielten. Im Einzelnen sind das: Dominik Wanner, Luca Kilian, Alexander Schulte, Jonas Hupe, Hüseyin Bulut, Julian Schwermann, Jano Baxmann und Jan-Niklas Beste.

Derweil haben mit Etienne Amenyido (VfL Osnabrück), Janni Serra (Holstein Kiel, war vom VfL Bochum ausgeliehen), Jonas Arweiler (FC Utrecht), David Sauerland (Eintracht Braunschweig), Patrick Mainka (1. FC Heidenheim), Michael Eberwein (Fortuna Köln), Paterson Chato, Junior Flores und Armin Pjetrovic (alle Ziel unbekannt) neun Spieler die Mannschaft von BVB-II-Trainer Jan Siewert verlassen.

Der Sommerfahrplan des BVB II in der Übersicht:

30. Juni: in Bad Iburg gegen den VfL Osnabrück (18:00 Uhr)

3. Juli: in Herne gegen Westfalia Herne (18:00 Uhr)

7. Juli: in St. Johann gegen SV Grödig (Anstoßzeit noch nicht festgelegt)

12. Juli: gegen MSV Duisburg im Trainingslager (Ort und Anstoßzeit sind noch nicht festgelegt)

17. Juli: im Lüner Schwansbellstadionzunächst gegen Norwich City U23 (14:30 Uhr), danach um 18:00 gegen den Lüner SV

21. Juli: in Mayen gegen 1.FSV Mainz 05 U23

Weitere Testspiele sind beim BVB II geplant, aber noch nicht terminiert.