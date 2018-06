Die DFL (Deutsche Fußball Liga) hat die Spielpläne der Bundesliga und 2. Bundesliga für die kommende Saison 2018/19 am Freitag, dem 29. Juni 2018, veröffentlicht.

Die Bundesliga startet am 24. August 2018 in die neue Spielzeit, die 2. Bundesliga schon drei Wochen zuvor am 3. August 2018.

Nach dem 17. Spieltag (21. bis 23. Dezember) verabschiedet sich die Bundesliga bis zum 18. Januar 2019 in die Winterpause. Der 34. Spieltag findet am 18. Mai statt.

1. Bundesliga

Der 1. Spieltag (24. bis 26. August):

Bayern - Hoffenheim

Dortmund - Leipzig

Gladbach - Leverkusen

Hertha BSC - Nürnberg

Bremen - Hannover

Freiburg - Frankfurt

Mainz - Stuttgart

Wolfsburg - Schalke

Düsseldorf - Augsburg

2. Spieltag

Freitag, 31. August 2018 - Sonntag, 2. September:

Schalke 04 - Hertha BSC

1899 Hoffenheim - SC Freiburg

Bayer Leverkusen - VfL Wolfsburg

RB Leipzig - Fortuna Düsseldorf

VfB Stuttgart - Bayern München

Eintracht Frankfurt - Werder Bremen

FC Augsburg - Borussia Mönchengladbach

Hannover 96 - Borussia Dortmund

1. FC Nürnberg - FSV Mainz 05

3. Spieltag, 15. September:

Bayern - Leverksuen

Dortmund - Frankfurt

Leipzig - Hannover

Gladbach - Schalke

Bremen - Nürnberg

Freiburg - Stuttgart

Mainz - Augusburg

Wolfsburg - Hertha

Düsseldorf - Hoffenheim

4. Spieltag, 22. September:

Schalke - Bayern

Hoffenheim - Dortmund

Leverkusen - Mainz

Stuttgart - Düsseldorf

Frankfurt - Leipzig

Hertha - Gladbach

Augsburg - Bremen

Wolfsburg - Freiburg

Nürnberg - Hannover

5. Spieltag, 26. September:

Bayern - Augsburg

Dortmund - Nürnberg

Leipzig - Stuttgart

Gladbach - Frankfurt

Bremen - Hertha

Hannover - Hoffenheim

Freiburg - Schalke

Mainz - Wolfsburg

Düsseldorf - Leverkusen

6. Spieltag, 29. September:

Schalke - Mainz

Hoffenheim - Leipzig

Leverkusen - Dortmund

Stuttgart - Bremen

Frankfurt - Hannover

Hertha - Bayern

Augsburg - Freiburg

Wolfsburg - Gladbach

Nürnberg - Düsseldorf

7. Spieltag, 6. Oktober:

Bayern - Gladbach

Hoffenheim - Frankfurt

Dortmund - Augsburg

Leipzig - Nürnberg

Bremen - Wolfsburg

Hannover - Stuttgart

Freiburg - Leverkusen

Mainz - Hertha

Düsseldorf - Schalke

8. Spieltag, 20. Oktober:

Schalke - Bremen

Leverkusen - Hannover

Stuttgart - Dortmund

Frankfurt - Düsseldorf

Gladbach - Mainz

Hertha - Freiburg

Augsburg - Leipzig

Wolfsburg - Bayern

Nürnberg - Hoffenheim

9. Spieltag, 27. Oktober:

Hoffenheim - Stuttgart

Dortmund - Hertha

Leipzig - Schalke

Bremen - Leverkusen

Hannover - Augsburg

Freiburg - Gladbach

Mainz - Bayern

Düsseldorf - Wolfsburg

Nürnberg - Frankfurt

10. Spieltag, 3. November:

Bayern - Freiburg

Schalke - Hannover

Leverkusen - Hoffenheim

Stuttgart - Frankfurt

Gladbach - Düsseldorf

Hertha - Leipzig

Augsburg - Nürnberg

Mainz - Bremen

Wolfsburg - Dortmund

11. Spieltag, 10. November:

Hoffenheim - Augsburg

Dortmund - Bayern

Leipzig - Leverkusen

Frankfurt - Schalke

Bremen - Gladbach

Hannover - Wolfsburg

Freiburg - Mainz

Düsseldorf - Hertha

Nürnberg - Stuttgart

12. Spieltag, 24. November:

Bayern - Düsseldorf

Schalke - Nürnberg

Leverkusen - Stuttgart

Gladbach - Hannover

Hertha - Hoffenheim

Augsburg - Frankfurt

Mainz - Dortmund

Freiburg - Bremen

Wolfsburg - Leipzig

13. Spieltag, 1. Dezember:

Hoffenheim - Schalke

Dortmund - Freiburg

Leipzig - Gladbach

Stuttgart - Augsburg

Frankfurt - Wolfsburg

Bremen - Bayern

Hannover - Hertha

Düsseldorf - Mainz

Nürnberg - Leverkusen

14. Spieltag, 8. Dezember:

Bayern - Nürnberg

Schalke - Dortmund

Leverkusen - Augsburg

Gladbach - Stuttgart

Hertha - Frankfurt

Bremen - Düsseldorf

Freiburg - Leipzig

Mainz - Hannover

Wolfsburg - Hoffenheim

15. Spieltag, 15. Dezember:

Hoffenheim - Gladbach

Dortmund - Bremen

Leipzig - Mainz

Stuttgart - Hertha

Frankfurt - Leverkusen

Augsburg - Schalke

Hannover - Bayern

Düsseldorf - Freiburg

Nürnberg - Wolfsburg

16. Spieltag, 19. Dezember:

Bayern - Leipzig

Schalke - Leverkusen

Gladbach - Nürnberg

Hertha - Augsburg

Bremen - Hoffenheim

Freiburg - Hannover

Mainz - Frankfurt

Wolfsburg - Stuttgart

Düsseldorf - Dortmund

17. Spieltag, 22. Dezember:

Hoffenheim - Mainz

Dortmund - Gladbach

Leverkusen - Hertha

Leipzig - Bremen

Stuttgart - Schalke

Frankfurt - Bayern

Augsburg - Wolfsburg

Hannover - Düsseldorf

Nürnberg - Freiburg

