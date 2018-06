Die belgische Nationalmannschaft hat England 1:0 besiegt. Für den großen Lacher sorgte aber Noch-BVB-Spieler Batshuayi.

Mit minimalem Aufwand und ohne seinen Topstar Kevin De Bruyne ist Belgiens "B-Team" als Gruppensieger in das WM-Achtelfinale eingezogen. Die Roten Teufel bezwangen am Donnerstag in Kaliningrad die ebenfalls runderneuerten Engländer durch den herrlichen Siegtreffer von Adnan Januzaj in der 51. Spielminute mit 1:0 (0:0) und treffen mit bisher makelloser Punktbilanz nun auf Japan.

Die vor dem Duell auch schon für das Achtelfinale qualifizierten Three Lions konnten vor 33 973 Zuschauern nicht an die bisher guten Leistungen anknüpfen und müssen sich gegen Kolumbien erheblich steigern, um zum dritten Mal nach 1990 das Viertelfinale zu erreichen.

Die Szene im Video

Dafür gab es einen anderen Höhepunkt - einen lustigen. Nach dem 1:0 der Belgier schnappte sich Noch-BVB-Spieler Michy Batshuayi den Ball und wollte ihn feste ins Tor schießen. Doch der Stürmer traf den Pfosten, von wo er zurückgeflogen kam - und zwar an den Kopf von Batshuayi. Eine Szene, die für viele Lacher sorgte.

Batshuayi nimmt es mit Humor

Auch Batshuayi selbst nahm es mit Humor. Nach der Partie mit Humor. "Warum war ich so blöd", fragte der Belgier bei Twitter und meinte: "Es tut immer noch weh." Später postete er noch ein Video von der Aktion.

Die Szene verbreitete sich in den Sozialen Medien. Die ganze Welt lachte über die lustige Szene.