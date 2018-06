Sechs Spieler des BVB und zwei von Schalke 04 spielen noch in Russland um den Titel. Einige Stars aus dem Ruhrgebiet mussten nach Hause fahren.

Die Vorrunde der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland ist beendet. Von den ursprünglich 32 teilnehmenden Mannschaften sind 16 übrig geblieben. Einige der Nationalspieler, die im Ruhrgebiet unter Vertrag stehen, sind bereits nach Hause gefahren. So war das Turnier für BVB-Star Marco Reus und die deutsche Nationalelf überraschend bereits nach der Vorrunde beendet. Auch sein Dortmunder Teamkollege Lukasz Piszczek (Polen) musste bereits die Heimreise antreten. Gleiches gilt für die Schalker Leon Goretzka (Deutschland) und Amine Harit (Marokko), S04-Neuzugang Salif Sané (Senegal) sowie den Bochumer Robbie Kruse (Australien).

Sowohl der BVB als auch Schalke stellen allerdings noch WM-Teilnehmer, die darauf hoffen, möglichst bis zum 15. Juli in Russland bleiben zu dürfen. Dann steigt im Luschniki-Stadion in Moskau das Finale der WM.

BVB-Spieler im Achtelfinale:

Raphael Guerreiro (Portugal): Der Linksverteidiger ist Stammspieler in der Mannschaft des amtierenden Europameisters Portugal. Die Elf um Superstar Cristiano Ronaldo bekommt es am Samstag um 20 Uhr mit Uruguay zu tun.

Shinji Kagawa (Japan): Bei der 0:1-Niederlage im abschließenden Gruppenspiel gegen Polen wurde Kagawa geschont. Japan zog mit etwas Glück dank der Fairplay-Wertung ins Achtelfinale ein und trifft dort am Montag um 20 Uhr auf Belgien. Dann wird Kagawa mit Sicherheit wieder in der Startelf stehen.

Michy Batshuayi (Belgien): Wenn er am Montag auf die Japaner trifft, dann ist er offiziell schon nicht mehr Spieler des BVB, sondern steht wieder bei Chelsea unter Vertrag. Der Dortmunder Leih-Stürmer muss sich hinter Romelo Lukaku anstellen. Beim 0:1 gegen England sorgte er für eine der lustigsten Szenen der WM.

Manuel Akanji und Roman Bürki (Schweiz): Dortmunds Innenverteidiger Akanji ist Stammspieler bei der Schweiz und spielt eine starke WM. Roman Bürki ist hingegen Ersatztorwart und wird - anders als Akanji - beim Spiel gegen die Schweden am Dienstag um 16 Uhr nur Zuschauer sein.

Thomas Delaney (Dänemark): Am Sonntag um 20 Uhr bestreitet Delaney offiziell seine erste Partie als BVB-Spieler. Denn ab dem 1. Juli steht der Noch-Bremer in Dortmund unter Vertrag. Wann er das Training in Dortmund aufnimmt, hängt auch davon ab, ob sich Dänemark gegen Kroatien durchsetzen kann.

Schalke-Spieler im Achtelfinale:

Breel Embolo (Schweiz): Der Schalker Angreifer machte vor dem Achtelfinale gegen Schweden noch schnell einen Abstecher in die Schweiz, denn seine Freundin Naomi brachte dort eine Tochter zur Welt. Im Achtelfinale wird er wohl als Joker zum Einsatz kommen.

Marko Pjaca (Kroatien): Die Schalker Leihgabe von Juventus Turin durfte im dritten Gruppenspiel beim 2:1-Sieg gegen Island erstmals bei der WM von Beginn an ran. Gegen Dänemark dürfte er wohl zunächst wieder auf der Bank sitzen.