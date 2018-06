Der Wuppertaler SV schlägt von Freitag bis Sonntag ein Trainingslager in Nieheim auf. Mit dabei ist auch ein ehemaliger Profi des VfL Bochum.

Wenn sich der Wuppertaler SV am Freitag, Samstag und Sonntag im Kreis Höxter auf die kommende Serie vorbereitet, dann wird Trainer Christian Britscho auch einen Testspieler unter die Lupe nehmen. Die Rede ist von Jonas Acquistapace.

Der 29-jährige Innenverteidiger stand zuletzt bei den Sportfreunde Lotte und dem FSV Zwickau unter Vertrag. Neben 76 Drittligaspielen bringt Acquistapace auch die Erfahrung von 69 Zweitliga-Partien mit. Die Begegnungen in der 2. Bundesliga bestritt der gebürtige Hammer allesamt für den VfL Bochum.

Acquistapace, der in der Jugend des VfL Bochum und Rot Weiss Ahlen ausgebildet wurde, könnte Wuppertals Abwehrchef Peter Schmetz ersetzen. Dieser wird dem WSV nach einem neuerlichen Mittelfußbruch wohl erst Anfang September wieder zur Verfügung stehen. "Die Operation ist gut verlaufen. Er wird bis zu acht Wochen ausfallen. Wir waren an Jonas Acquistapace schon in den vergangenen Wochen interessiert. Da hat es leider nicht geklappt. Es ist ja klar, dass so ein Spieler wie Jonas mit höherklassigen Angeboten liebäugelt. Wir werden uns jetzt mal im Trainingslager zusammensetzen und schauen, wie realistisch denn eine Verpflichtung ist. Es muss finanziell einfach passen. Wir werden keine verrückten Dinge machen", erklärt Wuppertals Sportvorstand Manuel Bölstler auf RevierSport-Nachfrage.

Acquistapace, der auch schon bei Omonia Nikosia (Zypern), Wehen-Wiesbaden und den Halleschen FC unter Vertrag stand, soll am Freitag (19 Uhr) im Testspiel beim SV Germania Bredenborn eingesetzt. werden.

Die WSV-Testspiele in der Vorbereitung:

23. Juni, 14 Uhr: beim VfB Schwelm (8:0)

29. bis 1. Juli: Trainingslager in Nieheim (Kreis Höxter)

4. Juli, 19 Uhr: beim FSV Gevelsberg

8. Juli, 15 Uhr: gegen den 1. FC Köln im Stadion am Zoo

11. Juli, 19 Uhr: beim FSV Vohwinkel

14. Juli, 14 Uhr: gegen VfB Hilden im Stadion am Zoo

21. Juli, 14 Uhr: gegen TSV Steinbach im Stadion am Zoo

24. Juli, 19 Uhr: gegen Bayer 04 Leverkusen im Stadion am Zoo

So sieht der aktuelle WSV-Kader für die Spielzeit 2018/19 aus:

Torwart

Sebastian Wickl - Vertrag bis: 30.06.2019

Joshua Mroß - Vertrag bis: 30. 06.2019

Abwehr

Peter Schmetz - Vertrag bis: 30.06.2019

Tjorben Uphoff - Vertrag bis: 30.06.2019

Angelo Langer - Vertrag bis: 30. 06.2019

Len Heinson - Vertrag bis: 30.06.2019

Tom Meurer - Vertrag bis: 30.06.2019

Silvio Pagano - Vertrag bis: 30.06.2019

Dennis Malura - Vertrag bis: 30.06.2019

Mittelfeld

Gino Windmüller - Vertrag bis: 30.06.2019

Sascha Schünemann - Vertrag bis: 30.06.2019

Daniel Grebe - Vertrag bis: 30.06.2019

Semir Saric - Vertrag bis: 30.06.2020

Marco Cirillo - Vertrag bis: 30.06.2019

Gaetano Manno - Vertrag bis: 30.06.2019

Daniel Hägler - Vertrag bis: 30.06.2019

Yusa Alabas - Vertrag bis: 30.06.2019

Meik Kühnel - Vertrag bis: 30.06.2019

Jan-Steffen Meier - Vertrag bis: 30.06.2021

Angriff

Christopher Kramer - Vertrag bis 30.06.2019

Kevin Hagemann - Vertrag bis: 30.06.2020

Enes Topal - Vertrag bis: 30.06.2019

Jonas Erwig Drüppel - Vertrag bis: 30.06.2019

Kamil Bednarski - Vertrag bis: 30.06.2019