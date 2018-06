Der Auftakt ist gemacht, mit Erfolg. Und an diesem Freitag gibt es die Spielpläne. Im Pokal muss der VfL Bochum an einem Sonntag ran.

Köln, HSV oder Sandhausen? Am heutigen Freitag blickt die Bundesliga-Welt mit Spannung ins Internet, wenn ab 12 Uhr die Spielpläne für die kommende Saison veröffentlicht werden. Im Vorjahr durfte Bochum das Eröffnungsspiel bestreiten und verlor gegen den FC St. Pauli mit 0:1. Nicht wenige vermuten, dass am Freitag, 3. August, einer der Schwergewichte die Saison 2018/19 einläuten soll.

Anders als Köln oder der HSV posaunt Bochum diesmal kein Aufstiegsziel heraus, in höheren Regionen mitspielen will man schon. Der Anfang im Testspielreigen ist gemacht, weiter geht es am Samstag (18 Uhr/Am Lewacker) beim B-Ligisten SG Linden-Dahlhausen.

Elf verschiedene Torschützen

17 Tore erzielte der VfL beim Bezirksligisten Adler Riemke, elf verschiedene Profis trugen sich in die Torschützenliste ein. Sebastian Schindzielorz, der Sportvorstand, durfte im Rückblick auf den Tag des deutschen WM-Debakels von einem „sehr schönen Tag“ sprechen – für den VfL. „Die Jungs haben sich sehr gut bewegt, auch von unserem Gegner war das ein super Auftritt auf einem hervorragend gepflegten Platz. Das war ein rundum gelungener Aufakt“, sagte Schindzielorz am Rande des Trainings am Donnerstagvormittag.

Dabei sah er die Profis kräftig schwitzen. In mehreren Gruppen absolvierten sie Lauf- und Kraftübungen, aber auch erste Spielzüge standen an. Mittendrin: Maxim Leitsch und Timo Perthel. Innenverteidiger Leitsch hat seinen 45-Minuten-Einsatz nach monatelanger Pause ebenso gut überstanden wie Linksverteidiger Perthel, der gleich richtig Gas gegeben hatte. „Timo hat keine Beschwerden, es sieht schon richtig gut aus“, freut sich Schindzielorz. Man kann durchaus hoffen, dass der 29-Jährige, der ja anderthalb Jahre kein Match bestritten hatte, sein altes Niveau schon bald wieder erreicht.

Drei Wochen Urlaub für Kruse

Das gilt ohnehin für Robbie Kruse, dem bei der WM ausgeschiedenen Australier. „Wir haben mit Robbie gesprochen, er hatte eine lange Saison“, so Schindzielorz. Kruse darf jetzt rund drei Wochen Urlaub machen, nach dem Trainingslager (6. bis 13. Juli) wird der Stürmer wieder in Bochum erwartet. „Robbie ist ein prima Typ, wir freuen uns aufs Wiedersehen“, sagt Schindzielorz. Anfragen gebe es derzeit weder für Kruse noch für Torjäger Lukas Hinterseer.

Ob Julian Tomas zurückkehrt, wird sich zeigen. Der 18-Jährige hat sich in der Sommerpause einen Faserriss zugezogen, 10 bis 14 Tage soll er ihn noch auskurieren. Der defensive Mittelfeldspieler, der im Sommer 2017 aus der Jugend der TSG Hoffenheim kam, zählte in der Vorsaison zum U19-Team, hat aber damals bereits einen Profivertrag bis Sommer 2019 unterschrieben. Will er wechseln, würde der VfL ihm sicher keine Steine in den Weg legen.

Im Pokal am Sonntag

Der erste Pflichtspiel-Termin steht fest. Der VfL Bochum bestreitet sein DFB-Pokalspiel beim SC Weiche Flensburg 08 am Sonntag, 19. August an. Anpfiff ist um 15.30 Uhr.