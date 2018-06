Von Donnerstag bis Sonntag absolviert Regionalligist Rot-Weiss Essen ein Trainingslager in Herzlake. Zwei Gastspieler sind mit dabei.

Das wussten auch schon vor Jahren die Macher von EA Sports. In der Fußball-Manager-Reihe gehörte das Trainingslager in Herzlake für viele User zum Pflichtprogramm. Auch die Verantwortlichen von Rot-Weiss Essen schwärmen für ihren Aufenthaltsort. „Der Rasen ist klasse“, sagte RWE-Trainer Karsten Neitzel. Essens Vorsitzender Uhlig ergänzt: „Wer hier nicht zufrieden ist, dann weiß ich auch nicht.“ Uhlig war bereits mit Arminia Bielefeld schon in Herzlake. Wenn der Deutsche Meister von 1955 am Sonntag wieder abgereist, wird übrigens der englische Premier-League-Klub Stoke City seine Zimmer an der Alselager Mühle beziehen.

Nicht mitgekommen sind derweil drei Spieler der Bergeborbecker. Bei Marcel Lenz scheint die Muskelverletzung vom Ende der vergangenen Saison wieder aufgebrochen zu sein, Robin Heller kann nach seiner Folge-Schulteroperation erst in der kommenden Woche wieder ins Training einsteigen. David Jansen plagen Probleme an der Ferse. Benjamin Baier musste derweil das erste Training wegen Rückenbeschwerden zweimal unterbrechen.

Dafür darf sich, wie erwartet, Lukas Raeder weiterhin für eine Anstellung in Essen empfehlen, genauso wie Enzo Wirtz (ehemals Wuppertaler SV), was RS am Donnerstagmittag exklusiv vermeldete. Wilfried Sarr, der gegen Fortuna Köln 45 Minuten zum Einsatz kam, ist nicht mitgereist. Eine Verpflichtung des Abwehrspielers ist jedoch noch nicht vom Tisch.

Aus der U19 darf sich neben Qlirim Gashi und Mervan Aydin übrigens auch Torhüter Ivan Prebanic empfehlen. Der Schlussmann kam gerade erst vom VfL Bochum an die Hafenstraße.

Insgesamt fünf Trainingseinheiten wird die Mannschaft von Trainer Karsten Neitzel in Herzlake absolvieren, am Donnerstagabend gibt es noch eine zusätzliche Video-Studie des Spiels gegen Fortuna Köln.

Am Samstag geht es zum Nord-Regionalligisten SSV Jeddeloh II. In seiner ersten Saison in der Regionalliga kam der Verein auf den siebten Platz, qualifizierte sich als Landespokal-Finalist für den DFB-Pokal und trifft dort auf den 1. FC Heidenheim. Die „II“ im Namen steht übrigens nicht für die zweite Mannschaft, der Ortsname des SSV ist Edewecht-Jeddeloh II. Das Spiel wird in der 53acht-Arena des Klubs (Kapazität: 1.500 Plätze) stattfinden.