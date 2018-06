Mesut Özil trifft die Kritik nach dem Nationalelf-Niedergang besonders heftig. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass er noch einmal für Deutschland spielt.

Mesut Özil schweigt weiter. Am Donnerstag bestieg Antonio Rüdiger mit ihm die Frankfurt-Maschine in Moskau. Einen besseren Leibwächter als den kantigen Verteidiger gibt es nicht. Als Bundestrainer Löw nach Özil gefragt wurde, antwortete er schmallippig: "Auch andere Spieler haben nicht das gezeigt, was sie können."

Özil war nicht gut bei dieser WM. Aber er war eher noch einer der besseren unter schlechten Spielern. Doch die ganze Wut über das vorzeitige WM-Aus richtet sich auf ihn. Er hatte gegen Südkorea die zweitmeisten Pässe nach Toni Kroos und die meisten Torvorlagen gespielt. Niemanden interessierte das groß.

Es sollte auch niemanden wundern, wenn Özil in ein, zwei Monaten aus der Nationalmannschaft zurücktritt. Wenn der 29-Jährige seinem Geburtsland, in dem er sich als Kind oft so fühlte, als gehöre er nicht dazu, den Rücken zukehrt. Dann wird das letzte Bild von diesem famosen Nationalspieler sein, der in 92 Länderspielen 23 Tore für Deutschland erzielte und 40 Treffer vorbereitete, wie er beim Verlassen des Stadioninnenraumes von Kasan mit einem deutschen Fan streitet. Wie er wütend die Augen aufreißt, gestikuliert und geschützt von Bundestorwarttrainer Andreas Köpke und Bodyguard das Weite sucht.

Man verzeiht ihm und Ilkay Gündogan das Erdogan-Foto nicht. Der TV-Sender ProSieben hetzte noch am selben Abend auf Twitter gegen ihn: „Kleine Inspiration. Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt für Mesut Özil und den ein oder anderen, aus der Nationalmannschaft zurückzutreten“, stand da zu einem Foto. AfD-Politiker nahmen diesen Steilpass dankend auf. ProSieben löschte die Hetze später wieder.