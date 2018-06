Der Traum von der Bezirksliga ist für den VfB Essen-Nord zur Realität geworden. Um dort bestehen zu können, wurde ein ehemaliger Schonnebecker Torjäger geholt.

Am Freitag beginnt für den VfB Essen-Nord 09 das Abenteuer Bezirksliga. Dann bittet Trainer Patrick Meyer seine Aufstiegshelden zum ersten Training für die kommende Spielzeit.

Klassenerhalt ist das klare Ziel

In Träumereien will der Essener Traditionsverein aber nicht verfallen. Der Klassenerhalt ist das ausgeschriebene Ziel. Für die Mission Nicht-Abstieg stehen Meyer sechs neue Spieler zur Verfügung. Pierre Putze (Türkiyemspor Essen), Mirco Konarkowski (BV Eintracht 1916), Nico Käßmann (ESC Preußen Essen), Raphael Borkowski (TuS 84/10), Alexander Schwering (Schonnebeck II) und Kevin Myrcik (U19 ETB SW Essen) werden in der kommenden Saison ein blau-weißes Trikot tragen.

Ehemaliger Landesliga-Torjäger verstärkt den VfB

Besonders über die Verpflichtung von Putze und Konarkowski zeigte sich der Trainer sehr erfreut. "Vorne wollten wir torgefährlicher werden und mehrere Möglichkeiten haben. Ich denke, dass uns das durch die Transfers von Pierre und Mirco gelungen ist." Der mittlerweile 35-jährige Putze bringt einiges an Landesliga-Erfahrung mit, wo er unter anderem für die SpVg Schonnebeck spielte und in 39 Partien 37 Tore erzielte. Zuletzt war er für den Kreisliga-Konkurrenten Türkiyemspor Essen aktiv. Konarkowski kam im vergangenen Jahr auf 16 Einsätze für Eintracht Essen und ließ mit elf Toren seine Qualitäten aufblitzen.

Aber auch über die restlichen Zugänge ist Meyer sehr erfreut. Jede Position im Team ist nun mindestens doppelt besetzt. Dennoch muss auch der VfB einige Abgänge verkraften. Orhun Öntürk (SV Zweckel), Manuel Jeromin (AL-ARZ Libanon), Mustafa Yildiz und Luca Rathje (beide Ziel unbekannt) werden den Verein verlassen.

In den kommenden zwei Wochen werden beim Aufsteiger auch noch einige Probespieler am Training teilnehmen. "Vielleicht werden wir ein paar von ihnen dann noch übernehmen", sagt Meyer, "ein, zwei Plätze haben wir im Kader noch frei."

Wir wissen aber natürlich auch, dass die anderen Mannschaften brutal stark sind Patrick Meyer

Der Aufstiegstrainer ist heiß auf die kommende Spielzeit. Besonders freut er sich über die Einteilung der Liga. "Ich freue mich, dass eine fast reine Essener Liga entstanden ist. Da hast du fast jedes Wochenende ein Derby. Wir wissen aber natürlich auch, dass die anderen Mannschaften brutal stark sind."