Schalke 04 hat den fünften Neuzugang fest an der Angel:

Der bisherige Frankfurter Omar Mascarell soll den Bundesligisten in Zukunft verstärken und die freie Planstelle im defensiven Mittelfeld einnehmen. Schalke ist dem Vernehmen nach nahe an einer Einigung mit Real Madrid, das die Transferrechte an Mascarell hält. Die Ablösesumme bewegt sich im zweistelligen Millionen-Bereich - etwas mehr als zehn Millionen Euro.

Der Spanier Mascarell hatte die vergangenen zwei Jahre in Frankfurt gespielt; sein spanischer Klub Real Madrid machte nun allerdings von einer Rückkauf-Klausel für vier Millionen Euro Gebrauch, um den Spieler mit Gewinn weiterverkaufen zu können. Offiziell hat Schalke den Transfer noch nicht bestätigt. Es ist aber gut möglich, dass Mascarell am Sonntag (10.30 Uhr) beim Schalker Trainingsauftakt schon dabei ist. Zuvor hatte Schalke Mark Uth (Hoffenheim), Salif Sane (Hannover), Suart Serdar (Mainz 05) und Steven Skrzybski ()Union Berlin) verpflichtet.

Ein anderer Spanier wird Schalke hingegen verlassen: Der Verkauf von Coke an UD Levante ist so gut wie perfekt - der spanische Klub hatte Coke in der vergangenen Rückrunde ausgeliehen.