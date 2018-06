Schalke verpflichtet Omar Mascarell. Der Spanier spielte zuletzt für Eintracht Frankfurt und kostet etwas mehr als zehn Millionen Euro.

Der Transfer ist perfekt: Schalke 04 hat den fünften Zugang bekanntgegeben. Der bisherige Frankfurter Omar Mascarell verstärkt den Bundesligisten und soll die freie Planstelle im defensiven Mittelfeld einnehmen. Die Ablösesumme bewegt sich im zweistelligen Millionen-Bereich - etwas mehr als zehn Millionen Euro.

„Für mich ist es ein unglaubliches Gefühl, künftig für diesen großen Club mit diesem tollen Stadion spielen zu können“, meint Mascarell, „ich bin ein Teamspieler, immer da, um der Mannschaft zu helfen. Und zudem sehr ehrgeizig. Ich will immer gewinnen, in jedem Training, in jeder Partie“.

„Wir sind sehr froh, dass Omar Mascarell unseren Weg mitgehen will. Er ist ein Spieler, der uns gut tun wird und der seine Qualitäten schon in der Bundesliga unter Beweis gestellt hat“, sagt Trainer Domenico Tedesco. Und Sportvorstand Christian Heidel erklärt: „Wir haben lange und intensiv daran gearbeitet, diesen Transfer möglich zu machen. Wir freuen uns, dass sich Omar Mascarell für Schalke 04 entschieden hat.“

Omar Mascarell, am 2. Februar 1993 geboren auf der Insel Teneriffa, kam 2010 in die Jugendabteilung von Real Madrid. Dort sammelte er im Seniorenbereich zunächst Spielpraxis im Reserveteam Real Madrid Castilla. Anschließend spielte er je eine Saison für den englischen Zweitligisten Derby County (2014-2015) und den spanischen Erstligisten Sporting Gijon (2015-2016), bevor Mascarell 2016 zu Eintracht Frankfurt wechselte.

Ein anderer Spanier wird Schalke hingegen verlassen: Der Verkauf von Coke an UD Levante ist so gut wie perfekt - der spanische Klub hatte Coke in der vergangenen Rückrunde ausgeliehen.