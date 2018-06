Am Dienstag hat Borussia Dortmund den Mainzer Innenverteidiger Abdou Diallo verpflichtet, nun könnte noch der Außenverteidiger Achraf Hakimi dazu kommen.

Der Kaderumbau beim Bundesligisten Borussia Dortmund geht weiter. Am Dienstag gab der BVB knapp 25 Millionen Euro aus, um sich die Dienste vom Mainzer Innenverteidiger Abdou Diallo zu sichern. Der Franzose soll Sokratis ersetzen, der vor einem Wechsel zum FC Arsenal steht.

Nun steht der BVB offenbar vor der Verpflichtung eines Außenverteidigers von Real Madrid. Das berichtet der "Kicker". Demnach wollen die Dortmunder den 19-jährigen Achraf Hakimi zunächst ausliehen. Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc wollte den Transfer nicht bestätigen, betonte aber gegenüber dem "Kicker": "Von der grundsätzlichen Überlegung her könnte das Sinn machen." Klingt schon stark nach einer Bestätigung des Transfers in den kommenden Tagen. In Madrid steht der WM-Teilnehmer Marokkos noch bis zum 30. Juni 2021 unter Vertrag. Auch der SSC Neapel und Betis Sevilla sollen am Außenverteidiger, der für Marokko in allen drei WM-Partien über 90 Minuten auf dem Platz stand, interessiert gewesen sein.

Beim BVB soll das Talent eine Alternative zu Lukasz Piszczek werden. In der letzten Saison kam der marokkanische Nationalspieler (bisher 13 Einsätze) für Real Madrid auf 17 Pflichtspieleinsätze für die Mannschaft von Trainer Zinedine Zidane. Zwei Tore und eine Vorlage gingen auf das Konto des Außenverteidigers, der auf beiden Seiten verteidigen kann.



Bisherige Zugänge des BVB

Abdou Diallo (Innenverteidiger, Mainz 05)

Thomas Delaney (Mittelfeld, Werder Bremen)

Marius Wolf (Mittelfeld, Eintracht Frankfurt)

Marwin Hitz (Torwart, FC Augsburg)

Eric Oelschlägel (Torwart, Werder Bremen II)

Bisherige Abgänge des BVB

Dominik Reimann (Torwart, Holstein Kiel)

Roman Weidenfeller (Torwart, Karriereende)

Michy Batshuayi (Stürmer, nach Leihe zurück zum FC Chelsea)