Deutschland ist bei der WM 2018 rausgeflogen - durch eine 0:2-Niederlage gegen Südkorea. Manuel Neuer kritisiert die Mannschaft.

DFB-Kapitän Manuel Neuer hat nach dem Aus der deutschen Nationalmannschaft seine Mitspieler heftig kritisiert. "Das war erbärmlich", meinte der Torhüter, "ich denke, dass von uns allen die Bereitschaft nicht groß genug war und dieser unbedingte Wille". Und weiter: "Spätestens in der K.o.-Phase wäre mit Sicherheit Halt für uns gewesen. Wir haben in keinem Spiel so richtig überzeugt, so dass man sagen konnte: Das ist die deutsche Mannschaft."

Deutschland hat das letzte Gruppenspiel gegen Südkorea 0:2 verloren - und fliegt nun als Gruppenletzter zurück. "Jeder ist traurig, dass wir diese große Chance verpasst haben", erklärte Neuer.