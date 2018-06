Unglaublich, aber wahr: Für Titelverteidiger Deutschland ist die Weltmeisterschaft in Russland bereits nach der Vorrunde beendet.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist nach dem 0:1 gegen Mexiko und 2:1 gegen Schweden mit drei Punkten ins Endspiel gegen Südkorea gegangen.

Nachdem die Schweden gegen Mexiko zu Beginn der zweiten Halbzeit mit 1:0 in Führung gingen, war klar: Deutschland muss Südkorea schlagen. Das taten die Schützlinge von Joachim Löw jedoch nicht. Im Gegenteil: Südkorea gewann durch zwei Tore in der Nachspielzeit mit 2:0, Schweden besiegte Mexiko und plötzlich war der Weltmeister raus - als Gruppenletzter! So blamabel war noch nie eine deutsche Nationalmannschaft ausgeschieden. "Wir haben bis zum Schluss daran geglaubt, selbst nach dem 0:1. Aber wir haben den Ball nicht ins Tor gebracht. Wir hatten genug Gelegenheiten. Das hat uns heute das Genick gebrochen. Das letzte überzeugende Spiel, das wir abgeliefert haben, war im März 2017. Das ist ein bisschen lange her. Wenn ich den in der 86. Minute rein mache, reden wir darüber, wie geil es ist, dass wir weitergekommen sind. Jetzt reden wir leider über was anderes. Ein ganz bitterer Tag für alle deutschen Fußball-Fans", sprach DFB-Abwehrchef Mats Hummels den Fans aus den Herzen.

Ab sofort wird in Deutschland diskutiert: Ist Joachim Löw noch der richtige Trainer, wer von den Spielern sollte zurücktreten?

Zum WM-Aus der Deutschen äußert sich auch Marcus Uhlig, erster Vorsitzender des Fußball-Regionalligisten und Deutschen Meisters von 1955 Rot-Weiss Essen.

Marcus Uhlig schreibt auf seinem Facebook-Account: "Erste Gedanken zum Ausscheiden der „Mannschaft“... und wahrscheinlich will das jetzt keiner hören/lesen. In Deutschland wird in den nächsten Tagen ein emotionaler shitstorm sondergleichen ausbrechen...Aber: Fußball war, ist und bleibt auf ewig ein Ergebnissport. Und Teil der Wahrheit war, ist und bleibt, dass Niederlagen nun mal dazu gehören. Wir erleben es in diesen unruhigen Zeiten überdeutlich, dass der Grat zwischen Held und Versager immer schmaler wird… Das Ausscheiden muss vernünftig, sachlich und angemessen aufgearbeitet werden – nicht mehr und nicht weniger. Ich würde mich freuen, wenn das so wenig peinlich wie möglich gelingt. Jeder, der jetzt gnadenlos draufhaut, sollte einen Moment inne halten und überlegen. Wahre Größe zeigt sich in der Niederlage – und wie man damit umgeht...