Keiner hat damit gerechnet, trotzdem ist es passiert. Deutschland ist schon in der Vorrunde gescheitert. Die Wletmeisterschaft geht ohne das Löw-Team weiter.

Fünf Veränderungen nahm Trainer Joachim Löw vor. Es hat nichts gebracht. Vor allem die Aufstellung von Mesut Özil oder Sami Khedira, die schon gegen Mexiko enttäuschten, stieß auf Unverständnis . Dementsprechend bekam Löw nach dem überraschenden Vorrunden-Aus einiges um die Ohren. Der Bundestrainer bilanzierte: "Gratulation an die Gegner, auch an die Schweden und Mexikaner. Das Spiel ist schwierig zu erklären. Wir haben es nicht verdient, die nächste Runde zu erreichen. Der Mannschaft hat die Leichtigkeit gefehlt, wir hatten keine Sicherheit. Leider sind wir in dieser Gruppe berechtigt ausgeschieden."

Viele Prominente wussten nicht genau, was passiert ist. Ex-Nationalspieler Christoph Metzelder schrieb: "Ich brauche jetzt einen Drink... oder zwei." Mario Basler schrieb: "Wenn du dieses Spiel nicht gewinnst, hast du in einem Achtelfinale auch nichts verloren! Dann gehörst du da nicht hin! Fertig!" Und Frankfurts Kevin-Prince Boateng sagte: "Ich kann es nicht glauben."

Als erster deutscher Spieler stellte sich Bayern-Verteidiger Mats Hummels nach dem Spiel. Seine Analyse: "Man sieht bei der WM, dass es für keine Mannschaft einfach ist, außer für England und Belgien. Wir haben uns im Mexiko-Spiel in die Situation gebracht. Wir haben einige Punkte, bei denen wir ansetzen müssen, das werde ich öffentlich aber nicht mehr sagen. Das letzte Spiel, das wir überzeugend abgeliefert haben, war Herbst 2017."

Hier eine Übersicht über die Reaktionen der deutschen Anhänger