Der Isländer Rurik Gislason (30) erobert bei der WM die Herzen der Frauen. Von diesem Hype könnte bald auch Regionalligist Rot-Weiß Oberhausen profitieren.

Der Aufschrei war groß beim Fußball-Regionalligisten Rot-Weiß Oberhausen, als dem Verein vor knapp drei Wochen der SV Sandhausen für die erste Runde des DFB-Pokals zugelost wurde. Der Zweitligist sei ein unattraktiver Gegner, der keine Zuschauer ins Stadion locke. Zu diesem Zeitpunkt wussten die Oberhausener nicht, dass ausgerechnet Sandhausen einen der größten WM-Stars stellt. Dem Isländer Rurik Gislason (30) gelang in Russland ein spektakulärer Durchbruch.

Seit seinem ersten Auftritt für Island bei der Weltmeisterschaft im Gruppenspiel gegen Argentinien (1:1) explodierten die Follower-Zahlen des 30-Jährigen im sozialen Netzwerk Instagram von 30 000 auf über 1,2 Millionen Fans. Die Gründe dafür sind nicht sportlicher Natur. Nach der 1:2-Niederlage gegen eine B-Elf Kroatiens ist Island ausgeschieden. Doch Gislason hat es zum Sexsymbol geschafft. Mit seinen langen blonden Haaren und den strahlend blauen Augen stellte er selbst Portugals Superstar Cristiano Ronaldo optisch in den Schatten.





Nun ist der Flügelspieler ein internationaler Star, der für die Marketing-Chefs vieler anderer Vereine interessant geworden ist. Denn der Isländer würde sich perfekt eignen, um Trikots an Frauen in Südamerika oder China zu verkaufen. Sein aktueller Marktwert liegt bei rund 400 000 Euro (Quelle transfermarkt.de). Ein Schnäppchen. Vereine aus England sollen bereits Interesse signalisiert haben. Aktuell ist ein Wechsel aus Sandhausen aber kein Thema. Denn die isländische Version von David Beckham besitzt in Sandhausen noch einen Vertrag bis 2020. Oberhausen kann sich also auf einen echten Star freuen, der den einen oder anderen weiblichen Fan ins Stadion Niederrhein locken könnte.

Vom Hype um Gislason möchte auch der SV Sandhausen profitieren, der in Deutschland ein Graue-Maus-Image besitzt. Nur 6488 Fans kommen im Schnitt zu den Heimspielen. Ein WM-Star würde daran etwas ändern. "Wir sind bereit für den Ansturm all seiner weiblichen Fans", sagte Sandhausens Trainer Kenan Kocak der Sport Bild mit einem Augenzwinkern.