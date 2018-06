Beim ersten Test von Rot-Weiss Essen gegen den Drittligisten Fortuna Köln (0:0) kamen mit Lukas Raeder und Wilfried Sarr auch zwei Testspieler zum Einsatz.

Aufgrund der Verletzungen von Robin Heller, der sich in der Sommerpause einer weiteren Schulteroperation unterzogen hatte, und Marcel Lenz, dessen Nicht-Einsatz nach dessen Muskelverletzung eine reine Vorsichtsmaßnahme war, konnte sich Raeder gar über die gesamte Spieldauer zeigen. Nach Informationen dieser Redaktion liegt dem ehemaligen dritten Torwart des FC Bayern München zwar eine Anfrage aus der österreichischen Bundesliga vor, einer Rückkehr in seine Essener Heimatstadt wäre er aber unter Umständen nicht abgeneigt.

Unwahrscheinlich ist es jedoch, dass der Schlussmann, der zwischen 2012 und 2014 mit Manuel Neuer trainierte und beim FC Bayern am 12. April 2014 sein Bundesliga-Debüt gab, als Nummer drei an der Hafenstraße unterschreibt. Schließlich stehen mit Heller und Lenz zwei starke Torhüter bereits beim Deutschen Meister von 1955 unter Vertrag. Fest steht nur, dass Raeder am Donnerstag mit ins Trainingslager nach Herzlake fährt und RWE keinen der Keeper aus der U19-Bundesliga zum dritten Torwart der ersten Mannschaft erklärt. Schließlich würde ein eventuell nötiger Einsatz in der Regionalliga die U19 schwächen.

Ob auch Wilfried Sarr mit ins Trainingslager fährt, ist derweil noch offen. Der Defensivspieler, der in der vergangenen Saison für Rot-Weiß Erfurt auf insgesamt 19 Einsätze in der 3. Liga gekommen ist, wusste zwar bei seinem Einsatz gegen Fortuna Köln zu überzeugen, allerdings schränkte Essens Trainer Karsten Neitzel bereits ein: Wir müssen wirklich abwarten. Wir haben nur ein gewisses Budget, das müssen wir vernünftig einsetzen.“

Hier gibt es die Übersicht des RWE-Kaders für die neue Saison:

Tor

Robin Heller - Vertrag bis: 30. Juni 2019

Marcel Lenz - Vertrag bis: 30. Juni 2019



Abwehr

Philipp Zeiger - Vertrag bis: 30. Juni 2020

Kevin Grund - Vertrag bis: 30. Juni 2020

Robin Urban - Vertrag bis: 30. Juni 2019

Tolga Cokkosan - Vertrag bis 30. Juni 2019

Timo Becker - Vertrag bis 30. Juni 2019

Daniel Heber (Rot-Weiß Oberhausen ) - Vertrag bis 30. Juni 2020

Boris Tomiak - Vertrag bis 30. Juni 2019

Mittelfeld

Timo Brauer - Vertrag bis 30. Juni 2019

Nico Lucas - Vertrag bis 30. Juni 2019

Ismail Remmo - Vertrag bis 30. Juni 2019

Benjamin Baier - Vertrag bis 30. Juni 2020

Cedric Harenbrock - Vertrag bis 30. Juni 2019

Lucas Scepanik (Stuttgarter Kickers) - Vertrag bis 30. Juni 2019

Nicolas Hirschberger (eigene U19) - Vertrag bis 30. Juni 2019

Angriff

Marcel Platzek - Vertrag bis 30. Juni 2020

David Jansen - Vertrag bis 30. Juni 2019

Kai Pröger - Vertrag bis 30. Juni 2019

Florian Bichler (SV Elversberg) - Vertrag bis 30. Juni 2020

Kevin Freiberger (SF Lotte) - Vertrag bis 30. Juni 2020