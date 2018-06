Max Meyer hat immer noch keinen neuen Verein gefunden. "Bild" brachte den Noch-Schalker nun bei Olympique Marseille ins Gespräch.

Hat sich Mittelfeldspieler Max Meyer verzockt? In drei Tagen endet Meyers Vertrag beim FC Schalke 04 - und noch immer hat er keinen neuen Verein gefunden. Zuletzt zerschlug sich ein Wechsel nach Italien zum Traditionsklub AC Mailand. Zuvor waren schon Verhandlungen mit RB Leipzig und dem AC Florenz gescheitert. Ein Vertragsangebot der Schalker zur Vertragsverlängerung hatte er im Frühjahr abgelehnt. Stets forderte Meyers Berater Roger Wittmann offenbar ein zu hohes Gehalt.

Meyer in Schalker Mannschaftskreisen: "Habe Hoffenheim in der Hinterhand"

"Bild" bringt Meyer nun bei Olympique Marseille ins Gespräch. Nach Angaben des Blattes unterhält Meyers Berater Roger Wittmann erstklassige Beziehungen zum französischen Europa-League-Teilnehmer Olympique Marseille. Vor einem Jahr vermittelte Wittmann Luiz Gustavo nach Marseille. Der Brasilianer war ebenfalls ablösefrei zu haben.

Heißen muss das nichts. Auch zum Bundesligisten 1899 Hoffenheim unterhält Wittmann gute Kontakte - auch dort hat Meyer bislang nicht unterschrieben. In Schalker Mannschaftskreisen hatte Meyer nach unseren Informationen zuletzt immer betont, er habe Hoffenheim "in der Hinterhand". In Hoffenheim stehen bereits vier von Wittmann beratene Spieler langfristig unter Vertrag: Lukas Rupp, Nico Schulz, Meris Skenderovic und Robert Zulj. Wittmann hat eine Loge im Hoffenheimer Stadion, ist sehr gut bekannt mit Hoffenheims Mäzen Dietmar Hopp.

Meyer hält sich in der Sommerpause in Trainingscamps von Wittmanns Agentur "Rogon" fit - zunächst in Südtirol und momentan auf der griechischen Insel Mykonos.

Schalkes Zu- und Abgänge - Stand 27. Juni 2018

Zugänge: Suat Serdar (FSV Mainz 05, 10 Mio Euro), Salif Sané (Hannover 96, 7 Mio Euro), Steven Skrzybski (3,5 Mio Euro), Mark Uth (1899 Hoffenheim, ablösefrei).

Ausgeliehene Spieler, die vorerst zurechtkehren: Benedikt Höwedes (Juventus Turin), Johannes Geis (FC Sevilla), Haji Wright (SV Sandhausen), Donis Avdijaj (Roda Kerkrade), Coke (UD Levante).

Abgänge: Leon Goretzka (Bayern München, ablösefrei), Max Meyer (Ziel unbekannt, ablösefrei), Marko Pjaca (war von Juventus Turin ausgeliehen)

Spieler, die ausgeliehen waren, aber nicht zu Schalke zurückkehren: Luke Hemmerich (Erzgebirge Aue), Fabian Reese (SpVgg Greuther Fürth)