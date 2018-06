Der Umbruch beim Bezirksligisten SpVgg Sterkrade 06/07 geht auch in dieser Saison weiter. Zwölf Zugänge laufen in der künftigen Spielzeit für 06/07 auf.

In der abgelaufenen Saison belegten die Sterkrader einen starken fünften Platz. Erst im Mai verabschiedete sich das Team von Trainer Christian Dahlbeck vom Aufstieg. Trotzdem sind die Verantwortlichen mit der vergangenen Spielzeit mehr als zufrieden. "Hätte mir vor der Saison jemand gesagt, dass wir 58 Punkte holen und am Ende den fünften Platz belegen, hätte ich es sofort unterschrieben", erläutert der Sportliche Leiter Dirk Reinardy glücklich.

Umbruch wird fortgeführt

Wie schon im letzten Sommer verstärken zwölf neue Spieler die Mannschaft. Laut der Aussage von Reinardy ist Phil Hevendehl vom Landesligisten Arminia Klosterhardt der größte Transfercoup. Dazu wechseln mit Vitalij Koch, Fabian Böhnke, Igor Schmidt (alle Fortuna Bottrop), Gerrit Kriegisch, Muhammet Enes Karaduman (beide SF Königshardt), Adem Aslan, Sinan Topal (beide DJK Vierlinden) sieben Spieler mit Bezirksliga-Erfahrung nach Sterkrade. Außerdem kommen mit Marco Praßni, Marco Stiewe (Concordia Oberhausen), Furkan Aktas (Rheinland Hamborn) und Florian Simon (Welheimer Löwen) vier Zugänge aus der Kreisliga.

Die Offensive verlässt die Mannschaft

Die zwölf Zugänge müssen die Abgänge von fünf Spielern kompensieren. Gerade der Verlust des Torjägers Damian Vergara, der in der letzten Saison 32 Mal ins Schwarze traf, muss aufgefangen werden. Der Stürmer versucht sich ab der künftigen Spielzeit in der Landesliga beim Lokalrivalen Sterkrade-Nord. "Es geht Qualität verloren, dennoch wünschen wir Damian viel Erfolg für die neue Aufgabe", meint Reinardy zum Abgang des Stürmers. Auch drei weitere Leistungsträger aus der Offensive werden in der nächsten Saison nicht mehr für Sterkrade 06/07 auf Torejagd gehen. Während Danny Steinmetz (BW Oberhausen-Lirich) und Florian Schartenberg (SC 1920 Oberhausen) neue Herausforderungen suchen, beendet Klaus-Peter Müller seine Karriere. "Die Vier haben zusammen 55 Tore geschossen und werden uns fehlen", erklärt Reinardy den hohen Qualitätsverlust. Auch der fünfte Abgang ist ein Offensivspieler. Mit Merih Copur (Ziel unbekannt) verlässt ein Spieler den Verein, der vorher fünf Jahre für 06/07 aktiv war.

Zielsetzung bleibt gleich

Obwohl die Sterkrader in der künftigen Saison in einer anderen Gruppe starten, hat sich nichts an der Zielsetzung verändert. "Wir kennen die Mannschaften aus der neuen Gruppe und streben einen Platz unter den ersten sechs an", hofft Reinardy auf eine ähnlich starke Saison wie die abgelaufene.