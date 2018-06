Schalkes Sportvorstand lobt den Abwehr-Routinier in höchsten Tönen und verrät, was er von ihm in der neuen Saison erwartet.

Es ist ja nicht so, als wären Fans und Sportjournalisten nicht zu derselben Einschätzung gekommen, aber in dem Fall sind die eigenen Kollegen wohl die besten Experten. Mit großem Abstand haben die Bundesligafußballer den Schalker Abwehrchef Naldo als den Besten unter ihnen in der vergangenen Saison ausgemacht und entsprechend ausgezeichnet. Sieben Treffer in 34 Spielen sind für einen Innenverteidiger wahrlich außergewöhnlich.

Bei seinem Arbeitgeber wissen sie natürlich die Vorzüge des Brasilianers zu schätzen, der Mitte September 36 Jahre alt wird. S04-Sportvorstand Christian Heidel lässt sich in der Sportbild sogar zu einem riesigen Lob hinreißen: „Eigentlich müsste man Naldo ein Denkmal setzen.“ Für Heidel hat diese Einschätzung zwei Gründe. Zum einen sportliche: „Es gab so gut wie keine Abstimmung, bei der er nicht zum besten Spieler der vergangenen Saison gewählt wurde – und das in dem Alter“, sagt der 55-Jährige. „Aber Naldo ist nicht nur als Fußballer einzigartig. Er trägt mit seiner ganzen Ausstrahlung, mit seinem Charisma erheblich dazu bei, dass unsere Mannschaft, der Klub nun ein ganz anderes Bild vermittelt.“

Naldo soll wieder ein großer Sicherheitsfaktor sein

Für Heidel habe ich in Gelsenkirchen ein Wandel in der äußeren Wahrnehmung vollzogen: „Schalke hat früher polarisiert. Das hat sich geändert. Wir gewinnen erheblich an Sympathie, das hat auch viel mit Naldo zu tun. Ihn mag man grundsätzlich überall. Für uns als Verein ist es die größte Auszeichnung, wenn er sagt: Es war die beste Entscheidung meines Lebens, zu Schalke zu kommen.“

Der 1,98 Meter große Innenverteidiger hat mit dazu beigetragen, dass Schalke in der abgelaufenen Bundesligasaison eine der stabilsten Abwehrreihen stellte. Naldo, der vor zwei Jahren vom VfL Wolfsburg zu den Königsblauen kam, soll auch in der neuen Spielzeit wieder ein großer Sicherheitsfaktor im Team von Trainer Domenico Tedesco sein. Heidel: „Ohne dass ich ihm einen Rucksack aufsetzen will: Es gibt keinerlei Anzeichen, warum er eine schlechtere Saison spielen sollte. Er arbeitet ständig an sich und seinem Körper. Er ist der vorbildlichste Profi, den ich je kennengelernt habe.“