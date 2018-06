Kaum ein MSV-Kicker ist so in Duisburg verwurzelt wie der 31-jährige Moritz Stoppelkamp. Daher ist das Spiel gegen die Stadtauswahl am Samstag etwas Besonderes für ihn.

Frank Krüll und Ralf Kessen sollten sich diesen Satz genau anhören: „Mich hat ja bislang noch keiner gefragt“, sagte Moritz Stoppelkamp, Offensivspieler des Fußball-Zweitligisten MSV Duisburg im Vorfeld des Spiels der Zebras am Samstag, 13 Uhr, im Hamborner Holtkamp gegen die Duisburger Stadtauswahl auf die Frage, ob er nicht die beste Wahl wäre, selbst im Duisburg-Team aufzulaufen. Schließlich ist der Mann Duisburger – und stammt aus dem Nachwuchs von Viktoria Buchholz.

„Als ich noch woanders gespielt habe, war es natürlich immer schwierig, auf dem Laufenden zu bleiben, wie es bei der Viktoria läuft“, verrät der 31-Jährige. „Aber seit ich hier in Duisburg spiele, verfolge ich es schon“, sagt er, macht eine Pause und lächelt, ehe er ergänzt: „Ansonsten hält mich mein Vater schon auf dem Laufenden.“ Freilich ist seine Zeit an der Sternstraße lange her. Damals kickte er in der Buchholzer E-Jugend – übrigens gemeinsam mit Eric Thomas, dem Sohn des heutigen Fußball-Fachschaftsvorsitzenden im Stadtsportbund, Peter Thomas. „Man darf nie vergessen, woher man kommt“, betont Stoppelkamp. „Den Fußball habe ich bei der Viktoria für mich entdeckt.“

Schnell war damals klar, wie groß das Talent des kleinen Moritz ist: Als D-Jugendlicher schloss er sich bereits dem MSV Duisburg an, ehe 2002 seine „Deutschland-Reise“ über Düsseldorf, Essen, Oberhausen, Hannover, München, Paderborn bis Karlsruhe begann, die ihn schließlich vor einem Jahr zurück in seine Heimatstadt führte. Und Moritz ist nicht der einzige Stoppelkamp, der talentiert mit einem Ball umgehen kann. Seine Schwester Ariane spielt Handball bei der GSG Duisburg und war dort mit 46 Toren an der Oberliga-Meisterschaft der Großenbaumerinnen und damit am erstmaligen Aufstieg in die Regionalliga beteiligt. Tatsächlich drängt es sich nahezu auf, dass Moritz Stoppelkamp das Auswahl-Trikot überstreift. „Vielleicht in der zweiten Halbzeit“, ist der MSV-Kicker offenbar nicht abgeneigt. Die Auswahl-Trainer Krüll und Kessen hätten wohl nichts dagegen.

Die Partie im Holtkamp ist die zweite Auflage des so genannten „Duisburg-Spiels“. Vor Jahresfrist hatten sich die Meidericher Profis auf der Anlage des DSV 1900 mit 6:1 (4:0) gegen die Stadtauswahl durchgesetzt, die damals wie jetzt von den Leserinnen und Lesern dieser Zeitung gewählt worden war. Traurig: Der Auswahl-Torschütze der vergangenen Saison, Benjamin Koncic, fehlt ebenso aus gesundheitlichen Gründen wie sein Nachfolger als Duisburgs erfolgreichster Torschützen von der 2. Liga bis zur Bezirksliga, Harun Celebi.

„Für die Amateurspieler ist das ein Highlight“, betont SSB-Vorsitzender Rainer Bischoff. „Die Jungs stehen zudem oft selbst im Stadion und feuern den MSV an.“ Auch die Zusammenarbeit mit dem diesjährigen Gastgeber wird gelobt. „Hamborn 07 versucht, alles möglich zu machen“, erklärt Peter Thomas. „Es gibt kein nein zu hören. Die Löwen freuen sich auf das Spiel.“

Damit kein Zuschauer ein WM-Achtelfinalspiel verpassen muss, haben die Veranstalter das Spiel bewusst bereits für 13 Uhr angesetzt. Daher hoffen MSV und SSB auf mehr als jene 1476 Zuschauer im Vorjahr. Die Eintrittspreise betragen unverändert acht Euro für Erwachsene sowie vier Euro für ermäßigte Karten.