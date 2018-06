Am Mittwoch bestreiten die Zweitliga-Fußballer des MSV Duisburg ihr erstes Testspiel.

Ab 19 Uhr rollt der Ball beim Krefelder A-Kreisligisten Hülser SV. Spielort ist der Sportplatz Höschen Dyk. Die Krefelder hatten bis gestern Nachmittag 500 Karten für das Spiel abgesetzt. Tickets kosten sieben Euro (ermäßigt vier Euro). Kinder unter zehn Jahren haben freien Eintritt. Der HSV empfiehlt die Anfahrt über die Straßen Steeger Dyk/Langen Dyk. Dort steht auch eine Wiese als Parkplatz zur Verfügung.

MSV-Trainer Ilia Gruev dürfte heute nahezu allen Spielern Einsatzzeiten geben. DFB-Pokal: Mittlerweile steht der Spielort für das DFB-Pokalspiel des MSV beim Hamburger Oberligisten TuS Dassendorf fest. Das Erstrundensspiel steigt im Stadion Sander Tannen in Hamburg-Bergedorf. Das Fassungsvermögen der Anlage beläuft sich auf 10 000 Plätze. Der Termin steht offiziell noch nicht fest, aber es läuft auf den Samstag, 18. August, hinaus, da am Sonntag, 19. August, in Hamburg ein großes Radrennen stattfindet.