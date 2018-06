Beim ersten Testspiel will Bochums Trainer Dutt einen klaren Sieg sehen. Robbie Kruse wird schon vor dem WM-Aus von australischen Fans im Netz massiv attackiert und zum Sündenbock gestempelt.

Trainer Robin Dutt versprüht gute Laune zurzeit, aber der Mann kann auch anders. Wenn er lächelnd sagt, „wenn wir uns hier schon treffen, können wir auch jeden Tag Gas geben“, dann heißt das: Jeder Profi muss brennen, in jedem Training, in jedem Spiel, sonst hat er keine Chance. Nicht bei Dutt. Das drückt sich auch in seinem Saisonziel aus: „Konzentration, Teamgeist, Zusammenhalt von Anfang an“ fordert der Trainer ein – auf Tabellenplätze will er sich nicht festlegen lassen.

Erstmals in einem Testspiel will Dutt den geforderten Einsatz, der ja weit mehr als spielerische Eleganz auch zur Rettung geführt hat in der Vorsaison, am heutigen Mittwochabend sehen. Beim Bezirksligisten Adler Riemke steigt am dritten Trainingstag das erste Vorbereitungsspiel der Saison, Anpfiff ist um 19 Uhr auf dem Rasenplatz an der Feenstraße. Dutt kündigte bei bester Laune schon mal schlechte Laune an, falls bei Testspielen die Einstellung nicht stimmt, egal gegen wen.

Alle derzeit verfügbaren Spieler sollen dabei zum Einsatz kommen

Bei Spielen gegen kleine Amateurvereine wie Adler Riemke, mit denen man laut Vorstand Sebastian Schindzielorz auch seine Verbundenheit zur Stadt deutlich machen will, bedeutet das, „dass ich solche Spiele deutlich gewinnen will“, sagt Dutt. Alle derzeit verfügbaren Spieler sollen dabei zum Einsatz kommen. Ihr Debüt für den VfL werden die Neuzugänge Sebastian Maier und Milos Pantovic, sein Comeback Timo Perthel geben. Torwart Felix Dornebusch ist noch nicht einsatzbereit, auch Maxim Leitsch dürfte nach monatelangen Leistenproblemen noch geschont werden. Das Abschluss-Spiel bei der zweiten Trainingseinheit gestern Nachmittag fand noch ohne den Innenverteidiger statt. Auch Thomas Eisfeld fehlte. Der Mittelfeldspieler war am Montag umgeknickt. Eine Vorsichtsmaßnahme, hieß es vom VfL.

Erst einmal seinen Urlaub antreten kann – früher als erhofft – Robbie Kruse. Der Australier verlor gestern mit seiner Nationalmannschaft gegen Peru mit 0:2 und beendete die Vorrunde auf dem enttäuschenden vierten Platz. Der VfL-Stürmer stand zum dritten Mal in der Startelf und wurde zum dritten Mal in der zweiten Halbzeit gegen Arzani ausgewechselt, diesmal in Minute 58.

Beleidigungen und Drohungen

Schon nach dem 0:1 gegen Frankreich und dem 1:1 gegen Dänemark hatten laut „spiegel online“ etliche australische Fans Robbie Kruse als Sündenbock ausgemacht. Beleidigungen und sogar massive Drohungen gegen Kruse in den so genannten sozialen Netzwerken hätten seit WM-Beginn stark zugenommen. Auch seine Familie, seine Eltern seien betroffen, hätten ihre facebook-Seite daher geschlossen.

Warum, bleibt ein Rätsel. Der 29-Jährige konnte zwar bei der WM nicht glänzen, leistete sich aber auch keine entscheidenden Patzer. „Es ist traurig. Robbie tut alles, um das Land würdig zu vertreten“, wird sein Freund und Teamkollege Mathew Lecki von Hertha BSC zitiert. Das australische Team stünde voll und ganz hinter dem Flügelstürmer, der auch beim VfL Bochum überaus geschätzt wird. Nicht nur von den Trainern und seinen Mannschaftskollegen – sondern auch von vielen Fans des VfL Bochum.