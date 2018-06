Das ist bitter für Alemannia Aachen! Der Regionalligist verliert seinen Torjäger an einen Erstligisten. Und das, obwohld er Spieler erst Ende April seinen Vertrag verlängert hatte.

Junior Torunarigha wird in der kommenden Saison nicht mehr für die Alemannia auflaufen. Der 28-jährige Stürmer wechselt in die erste polnische Liga und schließt sich dem Aufsteiger Zagłębie Sosnowiec an. Torunarigha unterschrieb in Polen einen Zweijahresvertrag.



Aachener Abgänge: Junior Torunarigha (Alemannia Aachen), Joy-Slayd Mickels (SV Rödinghausen), Maurice Pluntke (Wacker Nordhausen), Karim Kucharzik (SV Breinig), Severin Buchta (Karlsruher SC, war ausgeliehen), Mergim Fejzullahu (Eintracht Braunschweig), Tobias Mohr (Greuther Fürth), Nils Winter (SV Elversberg), Meik Kühnel (Wuppertaler SV), Mark Depta (Viktoria Köln), Marcel Damaschek (1. FC Köln II), Emre Yesilova, Manuel Konate-Lueken, Arda Nebi, Akif Sahin, Tobias Lippold, Patrick Nettekoven (alle Ziel unbekannt)



Alemannias Cheftrainer und Kaderplaner Fuat Kilic erklärt: "Wir haben dem Wechselwunsch von Junior entsprochen und wollten ihm für diese einmalige Chance keine Steine in den Weg legen. Wir freuen uns für ihn, dass er den Sprung in die höchste Spielklasse in Polen geschafft hat. Junior hat von einer Klausel in seinem Vertrag Gebrauch gemacht, welche es ihm ermöglichte, bei einem wirtschaftlich angepassten Angebot aus einer höheren Spielklasse den Verein zu wechseln." Nach RevierSport-Informationen soll die Ablösesumme für Torunarigha bei rund 50.000 Euro liegen.

Torunarigha hatte erst Ende April seinen Vertrag bei der Alemannia um zwei weitere Jahre bis 2020 verlängert. "Junior hat sich in seiner ersten Tivoli-Saison zum absoluten Leistungsträger entwickelt, der vorneweg marschiert und Verantwortung übernimmt. Wir sind sehr glücklich, dass wir Junior gleich für zwei weitere Jahre an den Verein binden konnten", sagte Kilic damals. Nun verliert er nach Mergim Fejzullahu, der zum Drittligisten Eintracht Braunschweig gewechselt war, seinen zweitbesten Torschützen.

Torunarigha kam vor der Saison von Fortuna Sittard in die Kaiserstadt. Dem Angreifer gelangen in 30 Pflichspielen zehn Tore.

So sieht aktuell der Aachener Kader für 2018/19 aus:

Tor

Daniel Zeaiter (MSV Duisburg)

Leon Tigges (VfL Osnabrück)

Niklas Jakusch (TuS Erndtebrück)

Abwehr

Peter Hackenberg

Mohamed Redjeb (TV Herkenrath)

Matti Fiedler

Marco Müller (TuS Koblenz)

Alexander Heinze

Steven Rakk (KSV Hessen Kassel)

Robin Garnier (Stuttgarter Kickers)

Mittelfeld

Sebastian Schmitt (Wormatia Worms)

David Pütz

Ilias Azaouaghi

Joshua Holtby (FC Wegberg-Beeck)

Marcel Kaiser (Bonner SC)

Manuel Glowacz (SG Wattenscheid 09)

Mahmut Temür (Karsiyaka/Türkei)

Kai Bösing

Angriff

Marc Kleefisch

Blendi Idrizi (FC Blau-Weiß Friesdorf)

Vincent Boesen (1. FC Nürnberg)