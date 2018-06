Der FC Schalke 04 II ist weiter auf der Suche nach einem neuen Trainer. Derweil haben schon neun Spieler den Verein verlassen. Zuletzt wechselte ein Torwart in den Südwesten der Bundesrepublik.

Schalke-II-Keeper Denis Wieszolek wechselt zu Eintracht Trier. Der 22-jährige Schlussmann, der in der Jugendabteilung von Bundesligist Mainz 05 ausgebildet wurde, unterschreibt in der ältesten Stadt Deutschlands einen Vertrag bis zum 30. Juni 2020.

"Denis ist ein hervorragend ausgebildeter junger Torhüter, der auf einem richtig guten Niveau bereits viel Erfahrung vorweisen kann. Auf der Suche nach einem neuen Keeper hatten wir ihn gleich im Auge – umso zufriedener sind wir natürlich, dass wir ihn von einem Wechsel zu Eintracht Trier überzeugen konnten", freut sich Eintracht-Geschäftsführer Torge Hollmann auf der Trierer Internetpräsenz über die Verpflichtung des ehemaligen Schalkers.

Der gebürtige Wiesbadener Wieszolek schloss sich 2009 im Alter von 13 Jahren zunächst der Jugendabteilung des SV Wehen-Wiesbaden an, ehe er 2011 das Interesse von Bundesligist Mainz 05 weckte und sich den Nullfünfern anschloss. Nach der U19 gelang dem Keeper der Sprung in die zweite Mannschaft des FSV, wo er in der 3. Liga allerdings ohne Einsatz blieb und deshalb sein Glück in der Regionalliga Südwest beim FC Astoria Walldorf suchte. Nach sechs Regionalliga-Einsätzen für die Astoria in der Saison 2016/2017 brachte es der reaktionsschnelle Schlussmann in der abgelaufenen Saison schließlich auf 21 Oberliga-Spielen für den FC Schalke 04 II.

"Ich habe auf Schalke mit Muhamed Alawie gesprochen und er mir von den tollen Fans erzählt und dem schönen alten Stadion. Das hat mich am Ende auch nochmal bestärkt", freut sich der 22-jährige Wieszolek auf die Herausforderung beim Oberliga-Südwest-Vertreter aus Trier.

Bisherige Personalveränderungen beim FC Schalke 04 II

Zugänge

Philip Fontein (Eintracht Rheine)

Serdar Bingöl (SG Wattenscheid 09)

Berkan Firat (TuS Ennepetal)

Nick Taitague, Jannis Kübler, Lennart Czyborra, Nassim Boujellab, Timon Weiner, Benjamin Goller (alle eigene U19)

Abgänge

Arnold Budimbu (TSV Steinbach)

Andrejs Ciganiks (SC Cambuur-Leeuwarden)

Joshua Bitter (Werder Bremen II)

Denis Wieszolek (Eintracht Trier)

Erdinc Karakas, Florian Bohnert, Felix Schröter, Filip Faletar und Tim Kallenbach (alle unbekannt)