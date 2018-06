Der KFC Uerdingen ist am Montag in die Vorbereitung auf die Drittliga-Saison 2018/19 gestartet - inklusive einer Hiobsbotschaft.

Am Montagmorgen begrüßte Uerdinges Trainer Stefan Krämer 19 Feldspieler und drei Torhüter zum Aufgalopp. Mit Stefan Aigner (USA-Aufenthalt, der mit dem KFC abgesprochen war), Christian Dorda (Rückenbeschwerden), Christopher Schorch (Fleischwunde) und Maurice Litka konnten vier Spieler am ersten Mannschaftstraining nicht teilnehmen.

Neuzugang Litka vom FC St. Pauli, der bis zum Saisonende an den KFC ausgeliehen ist, wird auch in den nächsten Wochen im Trainingsbetrieb der Krefelder fehlen. Unglaublich, aber wahr: Litka erlitt im Schwimmbad einen mehrfachen Bänderriss in der Schulter. "Er liegt jetzt gerade unter dem Messer und wird operiert. Maurice wird einige Wochen ausfallen", wird KFC-Coach Krämer in der Rheinischen Post zitiert.

Litka ist neben Ali Ibrahimaj (SV Sandhausen), Khalil Mohammad (SC Wiedenbrück), Manuel Konrad (Dynamo Dresden, Mittelfeld), Robert Müller (VfR Aalen, Innenverteidiger), Dennis Daube (Union Berlin, zentrales Mittelfeld) und Stefan Aigner (Colorado, MLS, Außenstürmer) einer von sieben Uerdinger Sommer-Zugängen.

Am 3. Juli geht es ins Trainingslager

Am 30. Juni steht bereits die erste Bewährungsprobe an - mit einem Testspiel gegen den Regionalligisten Bonner SC. Gegen den BSC konnte der KFC in der vergangenen Saison in zwei Spielen einen Sieg feiern. Während man in Bonn 0:1 verlor, gewann man gegen die Rheinlöwen in der heimischen Grotenburg mit 2:1. Wenige Tage später, am 3. Juli, fliegt die Mannschaft ins Trainingslager nach Österreich. Dort, rund zehn Kilometer von Kitzbühel entfernt, steht ein Aufenthalt in einem Sportresort in Hopfgarten im Brixental an. Vor Ort werden zwei Testspiele absolviert. Am 11. Juli geht es zurück nach Krefeld.

Hier ist eine Übersicht über alle derzeit geplanten Begegnungen in der Vorbereitung:

30. Juni: gegen den Bonner SC

5. Juli: gegen den russischen Erstligisten FK Ufa

9. Juli: gegen den tschechischen Erstligisten FK Pribram

12. Juli: Gegner wird noch bekannt gegeben

17. Juli: in Jülich gegen den SC Eindhoven

18. Juli: gegen den FC Groningen

21. Juli: Gegner wird noch bekannt gegeben