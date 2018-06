Der FC Viktoria Köln könnte in den nächsten Tagen noch einen Mittelfeldspieler an einen Zweitligisten verlieren.

Der FC Erzgebirge Aue ist am Montagnachmittag in die Vorbereitung der neuen Saison gestartet. Dabei begrüßte Cheftrainer Daniel Meyer zum offiziellen Trainingsauftakt neben den bisherigen drei Neuzugängen Jan Hochscheidt, Steve Breitkreuz und Tom Baumgart auch den Abwehrspieler Luke Hemmerich, der am Montag bei den Veilchen unterschrieben hat.



Zugänge: Hajdar Shala (Bayer Leverkusen U19), Dimitrios Popovits (TuS Koblenz), Jannis Fraundörfer (VfL Bochum U19), Stefano Maier (Kickers Offenbach), Nicolas Hebisch (Waldhof Mannheim), Christian Derlinger (Greuther Fürth II), Yves Mfumu (FSV Frankfurt), Mark Depta (Alemannia Aachen), Ron Meyer (eigene Reserve)

Abgänge: Lukas Nottbeck (1. FC Köln II), Dominik Lanius (Preußen Münster), Leander Goralski (Fortuna Düsseldorf II), Kemal Rüzgar (Fortuna Düsseldorf, war ausgeliehen), Tobias Müller, Florian Sowade (beide Chemnitzer FC), Tom Isecke, Marco Fiore, Sascha Herröder, Marc Brasnic (alle Ziel unbekannt)

Der 21-Jährige war beim FC Schalke 04 unter Vertrag und spielte zuletzt auf Leihbasis für den VfL Bochum. Hemmerich hat bei den Veilchen einen Vertrag bis Ende Juni 2021 bekommen. Zudem stellten sich mit dem Tag des Trainingsauftakts auch drei Spieler zum Probetraining vor. Es handelt sich um Innenverteidiger Filip Kusic (1. FC Köln II), Angreifer Patrick Breitkreuz (SV Wehen Wiesbaden), Zwillingsbruder von Steve Breitkreuz, und Mittelfeldspieler Manuel Junglas (Viktoria Köln).

Der 29-jährige Junglas wechselte im vergangenen Sommer von Arminia Bielefeld zu Viktoria Köln und sollte dem Regionalligisten eine wichtige Stütze im Kampf um den Aufstieg sein. Doch Junglas enttäuschte bei der Viktoria, wo er noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2019 besitzt. Verletzungsbedingt, unter anderem Probleme mit dem Hüftbeuger, absolvierte er nur 15 Pflichtspiele für die Kölner. Nach RS-Informationen würde die Viktoria Junglas bei einem Wechsel keine Steine in den Weg legen. "Der Spieler hat noch einen Vertrag bei uns. Aber beide Parteien wissen, dass es eigentlich keinen Sinn mehr macht. Doch bevor wir über ein vorzeitiges Ende des Vertrages sprechen, muss er erst einen neuen Verein finden", erklärt Viktorias Sportvorstand Franz Wunderlich gegenüber RevierSport.

Wahrscheinlich dürften sich die Kölner noch über eine Ablösesumme aus Aue freuen. Zunächst einmal muss Junglas aber den Erzgebirge-Trainer Meyer, der sowohl Kusic als auch Junglas aus seiner Zeit als Nachwuchsleiter beim 1. FC Köln gut kennen dürfte, überzeugen.

Der Sommerfahrplan von Viktoria Köln in der Übersicht

20. Juni: Trainingsstart

23. Juni: Testspiel - Gegner noch offen

30. Juni: Testspiel - Gegner noch offen

06. Juli: Abfahrt in das Trainingslager nach Aschersleben

07. Juli: Testspiel gegen 1. FC Lokomotive Leipzig

12. Juli: Testspiel gegen SG Reppichau

13. Juli: Rückkehr aus dem Trainingslager

14. Juli: Testspiel gegen TSG Hoffenheim II

21. Juli: Testspiel - Gegner noch offen