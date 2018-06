Der TV Jahn Hiesfeld hat seinen Kader für die neue Saison finalisiert. Dabei setzt man vorwiegend auf die Jugend. Im Tor muss dennoch ein alter Hase aushelfen.

Im Aufstiegskampf gab es für Jahn Hiesfeld in der abgelaufenen Saison nichts zu holen. Dennoch ist man mit dem fünften Platz durchaus zufrieden.

Um die Leistungen auch in der neuen Spielzeit zu bestätigen, haben die Verantwortlichen des Vereins den Kader neu justiert. Auffällig ist dabei, dass man gleich drei A-Jugendliche in die erste Mannschaft holt, die langsam an die Oberliga herangeführt werden sollen.

Bei diesen handelt es sich um Jan Luka Hussmann, Philipp Demmler (beide U19 Arminia Klosterhardt) und Nicolai Pakowski (U19 MSV Duisburg). Alle drei sammelten im vergangenen Jahr Erfahrung in der A-Junioren Bundesliga. Jetzt sollen die ersten Schritte im Seniorenbereich in Hiesfeld gelingen.

Neu-Torwart ist verletzt

Komplettiert werden die Zugänge durch Stefan Jagalski (Sterkrade Nord), Marian Ograjensek (FSV Duisburg) und Dominik Weigl (SV Scherpenberg). Eigentlich war vorgesehen, dass Ograjensek in der kommenden Saison im Tor des TV steht. Doch dann verletzte sich der 21-jährige in den letzten Wochen der Saison am Knie. Er wird voraussichtlich mehrere Monate fehlen. Deshalb wurde mit Weigl ein weiterer Torhüter verpflichtet, der stattdessen den Kasten hüten soll.

Ein Abgang Richtung Oberhausen

Verlassen werden Hiesfeld unterdessen fünf Spieler. Kevin Hillebrand (TVD Velbert), Nico Klaß (Rot-Weiß Oberhausen), Robin Riebling (ETB SW Essen), Lennart Laader (PSV Wesel-Lackhausen) und Marcel Welscher (Ziel unbekannt) werden in der kommenden Saison nicht mehr das Jahn-Trikot tragen.

Mit den neuen Spielern will Trainer Thomas Drottboom die Platzierung bestätigen. "Den fünften Platz erneut erreichen, wäre top. Besonders weil wir vermehrt junge Spieler integrieren wollen. Die sollen von den älteren langsam an die Oberliga herangeführt werden. Aber generell ist das Ziel einen einstelligen Tabellenplatz zu belegen", erklärt Drottboom.