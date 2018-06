Den Auftakt in die Vorbereitung hat sich der Zweitliga-Absteiger HSV etwas anders vorgestellt

Bundesliga-Absteiger Hamburger SV hat sein Trainingslager in Glücksburg am Montag abgebrochen. Grund ist nach Angaben des Vereins der schlechte Trainingsplatz auf dem Gelände der Marineschule Mürwik. Der Fußball-Zweitligist war am Sonntagnachmittag an die Flensburger Förde gereist und trainierte erstmals am Montag auf dem Platz. Die Mannschaft kehrte am frühen Nachmittag nach Hamburg zurück und übte anschließend auf dem Platz neben dem Volksparkstadion. Derzeit werden Alternativen für ein Trainingslager gesucht.

„Wir haben in Glücksburg grundsätzlich hervorragende Bedingungen vorgefunden, nur der Rasen des Trainingsplatzes konnte leider trotz vorangegangener Bearbeitung in keinen angemessenen Zustand gebracht werden. Er birgt stellenweise ein nicht unerhebliches Verletzungsrisiko, das wir so nicht eingehen können, denn die Gesundheit unserer Spieler steht über allem“, erklärt Sportvorstand Ralf Becker und Trainer Christian Titz ergänzt: "Wir benötigen gute Trainingsbedingungen, um uns bestmöglich auf die Saison vorbereiten zu können. Dies war aufgrund der Platzbeschaffenheit leider nicht gegeben, deshalb haben Ralf Becker, wir als Trainerteam und auch die Mannschaft gemeinsam diese Entscheidung getroffen."