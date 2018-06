Die Weltmeisterschaft ist in vollem Gange, doch die neue Bundesliga-Saison wirft bereits ihren Schatten voraus.

An diesem Freitag veröffentlicht die Deutsche Fußball-Liga (DFL) in Frankfurt die Spielpläne für die kommende Saison in der 1. und 2. Bundesliga. Die Bundesliga startet am 24. August mit einem Heimspiel von Meister FC Bayern München in die Saison 2018/19. Drei Wochen früher beginnt die zweithöchste Spielklasse (3. August). Am Wochenende vor dem Bundesliga-Start findet vom 17. bis 20. August die erste Runde im DFB-Pokal statt.