Die WM-Euphorie in England scheint nach dem 6:1 gegen Panama grenzenlos. Ein Video zeigt, wie die Fans nach dem 1:0 komplett ausflippen.

England startete am vergangenen Montag ins Turnier. 2:1 hieß es am Ende gegen Tunesien. Ein Arbeitssieg, den Superstar Harry Kane in der 90. Minute sicherstellte.

Am Sonntag folgte das 6:1 gegen Panama. Ein Schützenfest, in dessen Folge England schon vor dem letzten Gruppenspiel gegen Belgien für das Achtelfinale qualifiziert ist. Schaut man sich an, wie die englischen Anhänger in einem Video nach dem 1:0 der Engländer ausrasten, kann man erahnen, welche Euphorie im Mutterland des Fußballs herrscht. Vielleicht erklärte Englands Trainer Gareth Southgate auch sehr kritisch, dass er trotz des Kantersieges gegen Panama nicht rundum zufrieden war. "Ich kann nicht sagen, dass ich zufrieden bin. Der Start war nicht gut. Zudem war das Gegentor sehr enttäuschend.“





Vielleicht möchte er nur auf die Euphoriebremse treten nach dem 6:1 gegen Panama. Denn klar ist: Gegen Belgien wird sich zeigen, wie weit die Three Lions wirklich sind. Zudem waren die Engländer bei den letzten Turnieren nicht vom Erfolg verwöhnt, von der WM 2014 reisten sie schon nach der Gruppenphase ab und von der EM 2016 nach einer 1:2-Blamage gegen Island im Achtelfinale.

Aktuell dürfen sie von mehr träumen. Kane, der die Torschützenliste mit bereits fünf Treffern anführt, betonte nach dem Spiel: "Ich bin extrem stolz auf die Art und Weise, wie wir gespielt haben."

Und auch die Presse in England feiert die Mannschaft, der "Daily Mirror" schrieb nach dem Sieg gegen Panama: "It’s coming home! Ihr könnt euch erlauben zu träumen, denn Hattrick-Held Kane inspiriert einen Rekorderfolg gegen Panama. England stürmt ins Achtelfinale."

Ob als Erster oder Zweiter, das entscheidet sich am Donnerstag. Um 20 Uhr geht es gegen Belgien um den Gruppensieg. Im Achtelfinale würde dann der Gegner aus der Gruppe H kommen. Senegal, Kolumbien oder Japan haben hier noch die Chance auf das Achtelfinale.