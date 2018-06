Zweitligist MSV Duisburg hat die Sommerpause am Sonntag offiziell beendet. Der Anhang ist euphorisch, der Klub setzt auf den Zusammenhalt.

„Nur mit euch können wir Erfolg haben.“ Mit diesen Worten hatte MSV-Geschäftsführer Peter Mohnhaupt den inoffiziellen Saisonstart eröffnet und den vielen Fans damit eine klare Botschaft gesendet. Nach dem überzeugenden Neustart in Liga 2 bauen die Meidericher auf die Unterstützung ihrer Anhänger, um das große Ziel Klassenerhalt auch in der kommenden Saison realisieren zu können.

Und genau darauf können sie zählen. Knapp 3000 Besucher wollten sich den Trainingsauftakt nicht entgehen lassen. Zum Vergleich: Beim Hamburger SV waren tags zuvor lediglich 1600 Zuschauer mit dabei. Was diese Zahlen angeht, sind die Duisburger also bereits jetzt erstklassig.

„Positiver Ruf“ sorgt für volles Haus

Für Trainer Ilia Gruev war die Einheit die erste Möglichkeit, den neu formierten Kader in Aktion zu sehen. Das Trainingsprogramm: ein lockerer Aufgalopp. Einer kurzen Konditionsphase folgten Stretching, Koordination und Spielformen. Mit dem torlosen Abschlussspiel endete der Trainingsstart vor der neuen Saison.

Sportdirektor Ivica Grlic war angesichts der vielen Besucher in bester Laune. „Es ist lange her, dass zwei- bis dreitausend Fans hier waren“, betonte der ehemalige Profi. Grlic weiter: „Ich bin begeistert. Wir haben uns einen positiven Ruf in Deutschland erarbeitet.“ Auch dank des erarbeiteten Rufs konnte der 42-jährige Manager gleich mehrere namhafte Spieler transferieren, die beim Saisonauftakt ihre MSV-Premiere feiern durften.

Begeisterte Neuzugänge

Neuzugang Richard Sukuta-Pasu, der es beim SV Sandhausen mit einer anderen Größenordnung zu tun hatte, ist angesichts der vielen Besucher förmlich ins Schwärmen geraten. „So eine Kulisse war ich schon lange nicht mehr gewohnt. Ich bin froh, dass ich wieder im Pott bin“, bekräftigte der gebürtige Wuppertaler. Bei Defensivmann Sebastian Neumann sorgt der verheißungsvolle Saisonstart für „Freude auf mehr“.

Sollte es bei dieser erstklassigen Unterstützung bleiben, dürfte den Ambitionen des verstärkten MSV-Kaders jedenfalls nichts mehr im Wege stehen. Doch bis es wieder losgeht, liegen vor der Gruev-Elf noch fünf harte Wochen – damit die Grundlage für den angestrebten Klassenerhalt so schnell wie möglich geschaffen werden kann.