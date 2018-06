Bundesliga-Aufsteiger Fortuna Düsseldorf steht kurz vor der Verpflichtung des Zweitliga-Torschützenkönigs Marvin Ducksch.

Wie der Club am Sonntag mitteilte, habe sich die Fortuna mit dem FC St. Pauli, der die Transferrechte an Ducksch hält, grundsätzlich geeinigt.

Die Verpflichtung des 24-Jährigen soll nach dem Medizincheck und der Erledigung weiterer Formalitäten in den kommenden Tagen perfekt gemacht werden. Der Mittelstürmer war in der vergangenen Saison an Holstein Kiel ausgeliehen und erzielte 18 Treffer.

Der bei Borussia Dortmund ausgebildete ehemalige Junioren-Nationalspieler absolvierte für den BVB und den SC Paderborn bislang 18 Bundesligaspiele (2 Tore). In Ducksch und Rouwen Hennings (13 Tore) verfügen die Düsseldorfer nun über zwei der besten Zweitliga-Torjäger der abgelaufenen Saison. Die Fortuna hatte zuvor unter anderem den ehemaligen Bayern-Profi Diego Contento (Girondins Bordeaux) verpflichtet.