Sebastian Rudy steht Deutschland im letzten WM-Gruppenspiel gegen Südkorea am Mittwoch in Kasan (20.00 Uhr MESZ/ARD und Sky Deutschland) möglicherweise nicht zur Verfügung.

Der Mittelfeldspieler von Bayern München erlitt beim 2:1-Sieg gegen Schweden einen Nasenbeinbruch. Das bestätigte Bundestrainer Joachim Löw auf der Pressekonferenz nach dem Spiel.

Zuvor hatte Löw im ARD-Interview gesagt, dass Rudy möglicherweise auch am Mittwoch spielen könne, "das muss man abwarten". Rudy absolvierte gegen Schweden sein erstes WM-Spiel und stand in der Startelf. Nach einer unglücklichen Aktion seines Gegenspielers Ola Toivonen wurde der stark blutende Rudy in der 31. Minute gegen Ilkay Gündogan ausgewechselt.