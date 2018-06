Nach Informationen der französischen Zeitung "L'Equipe" hat sich Diallo für einen Wechsel ins Ruhrgebiet entschieden.

Zuletzt warb auch Olympique Lyon um den 22-jährigen Innenverteidiger. Laut "L'Equipe" traf sich Diallo in den vergangenen Tagen die Trainer beider Mannschaften zu intensiven Kennenlerngesprächen - mit Lucien Favre (BVB) und mit Bruno Génésio (Lyon). Danach entschied er sich für den BVB.

Mainz forderte vom BVB zuletzt über 25 Millionen Euro Ablöse

Die Mainzer forderten zuletzt deutlich über 25 Millionen Euro Ablöse. Der BVB war allerdings nicht gewillt, so viel zu zahlen. Dennoch dürfte Diallo zum Rekord-Einkauf in der Abwehr werden. Bisher ist dies Manuel Akanji, der im Winter 2018 für 18 Millionen Euro vom FC Basel kam. Inklusive aller Boni kann diese Summe auf 21,5 Millionen Euro steigen. Akanji und Diallo sollen in der kommenden Saison das Duo in Dortmunds Innenverteidigung bilden.

Diallo ist als Nachfolger für Sokratis eingeplant. Der Grieche wechselt zum FC Arsenal. Dortmunds Wunschkandidat war Matthis de Ligt von Ajax Amsterdam, der aber über 50 Millionen Euro gekostet hätte.

Diallo war erst vor einem Jahr für fünf Millionen Euro vom AS Monaco zu Mainz 05 gewechselt. Dort erzielte er in 30 Pflichtspielen drei Tore. Der Linksfuß kann auch als Linksverteidiger oder im defensiven Mittelfeld spielen. Gelegentlich geraten seine Tacklings und Pässe noch zu risikoreich, sorgen so für Gefahr für das eigene Tor. (aer)

Die BVB-Änderungen in der Sommer-Transferperiode 2018 - Stand 23. Juni

Zugänge (4): Thomas Delaney (Werder Bremen, 20 Mio Euro), Marius Wolf (Eintracht Frankfurt, 5 Mio Euro), Marwin Hitz (FC Augsburg, ablösefrei), Eric Oelschlägel (Werder Bremen II, ablösefrei).

Abgänge (2): Michy Batshuayi (war vom FC Chelsea ausgeliehen), Roman Weidenfeller (Karriereende).